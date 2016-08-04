۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران:

بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار دغدغه فعالان اقتصادی است

مشهد ـ معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار است که باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضانی در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید به موضوعات نرخ تورم، بهره بانکی، کسری بودجه و ثبات ارزش پول وارد شود.

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اولویت های اتاق بازرگانی ایران گفت: بررسی قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید، عملکرد ناسالم نظام بانکی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از اولویت های اتاق بازرگانی است.

رمضانی خاطرنشان کرد: اساسی ترین مشکل در عرصه تولید، رکود اقتصادی است و ارائه راهکار برای خروج از رکود توسط مجلس شورای اسلامی امری ضروری محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار است که  باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

