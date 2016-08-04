سکوی فاز ۱۸ پارس جنوبی در میدان مشترک با قطر نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، این سومین سکوی تولیدی و انتقال مواد هیدروکربوری فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی است که در شمول طرح های اولویت دار توسعه این میدان مشترک، این بار از سوی متخصصان شرکت ایزوایکو (شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل) به مرحله اجرا درآمده است.

سکوی ۱۸B به ظرفیت تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز بوده که با استقرار در بخش اقماری مخزن فاز ۱۸ میدان مشترک گازی با کشور قطر، عملیات برداشت ذخایر هیدروکربوری این حوزه را آغاز خواهد کرد.

این هفتمین عرشه فراساحلی است که در قرارداد همکاری مشترک شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ایزوایکو به اجرا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سکوی ۱۸B دارای ۴۳ دستگاه تجهیزات مکانیکی و فرایندی است که در مراحل ساخت آن با صرف ۹ میلیون نفر ساعت کار، ۶۵ کیلومتر کابل کشی برق و ابزار دقیق و ۳۵ هزار قطر اینچ جوشکاری صورت گرفته است.