به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوندی در جلسه شورای اداری لرستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان این وزارتخانه، مدیران استانی و برخی نمایندگان استان برگزار شد، خواستار رفع مشکلات و ساماندهی مسیر رودخانه خرم آباد شد.

بیرانوندی افزود: ساماندهی این رودخانه نقش مهمی در توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی از این طریق در مرکز استان دارد.

وی ادامه داد: لازم است با همکاری های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اقدامات مناسب به سرعت انجام شود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان در این زمینه سخن می گوید، اظهار کرد: نماینده مردم سلسله و دلفان نیز خواستار رفع مشکلات راه‌های مال رو این شهرستان شد زیرا با توجه به مشکلات و محرومیت های این شهرستان باید در رفع این مشکلات، اقدامات سریع صورت بگیرد.

بیرانوند یادآور شد: نماینده شهرستان بروجرد نیز خواستار پیگیری و تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از بیمارستان بروجرد شده است.

وی گفت: حجم عملیات و خدمات راه و شهرسازی در لرستان بسیار ملموس است اما به علت حجم عقب ماندگی در استان، خواستار تسریع و توجه ویژه برای رفع مشکلات استان هستیم.