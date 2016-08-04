به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، حسن بویری در برنامه نصب سکوی اقماری فاز ۱۸ اظهار کرد: با تکمیل مرحله دوم توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گازی پارس جنوبی شامل اجرای سکوهای ۱۷B و۱۸B، تولیدات این بخش از میدان مشترک با قطر نیز تا بهمن ماه سال جاری و مطابق با اهداف برنامه زمان بندی فازهای اولویت دار وارد مدار شده و تولید این فازها براساس ظرفیت نهایی به ٥٦ میلیون متر مکعب در روز می رسد.

وی با اشاره به اینکه سکوی۱۸B سومین سکوی فازهای ١٧و١٨ محسوب می شود که ساخت آن بطور کامل توسط پیمانکار ایرانی انجام شده است، گفت: عرشه این سکو ٢هزار و ٣٠٠ تن وزن را دارا است که با احتساب جکت، چهارپایه جکت و سه پایه مشعل به وزنی معادل حدود ٦ هزار و ٦٥٠ تن وزن افزایش می‌یابد.

بویری با اشاره به اینکه سکوی ۱۷B به عنوان چهارمین سکوی این فاز در یارد بندر عباس با پیشرفت ٨٨ درصدی در حال ساخت می باشد ادامه داد: این سکو از پیشرفت ٤٠ درصدی در مرحله پیش راه اندازی برخوردار است که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، ٣٠ شهریورماه سال جاری از محل ساخت ، بارگیری شده که پیش بینی می شود پس از نصب آن تا نیمه دوم مهرماه، مراحل تکمیلی عملیات پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی، تا اواخر بهمن ماه پایان یابد.

بویری در ادامه با تاکید بر توسعه بخش های زیست محیطی پالایشگاه های این طرح، پیشرفت عملیات راه اندازی واحد استحصال گوگرد این فازها را ٩٦ درصد برشمرد و با اشاره به ایجاد وقفه در تامین تجهیزات این واحد در شرایط تحریمی گذشته افزود: با توجه به اینکه ظرف یک ماه گذشته اقلام و تجهیزات این بخش نیز وارد پالایشگاه شده و عملیات نصب آنها در حال انجام است، پیش بینی می شود تا ٣٠ مهرماه اولین واحد گوگرد سازی این فازها وارد مدار تولید شود.

بویری با اشاره به ابلاغیه سازمان محیط زیست به منظور پیاده سادی اصلاحات تکمیلی برای دستیابی به شاخص های استاندارد زیست محیطی در این فازها، تصریح کرد: این موضوع نیز توسط کارفرما به پیمانکاران طرح ابلاغ شده و در دستور کار مدیریت اجرایی این پروژه قرار دارد.