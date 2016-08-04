تیم بسکتبال شهرداری گرگان به دنبال بومی گرایی است

حسن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دور جدید تمرینات تیم بسکتبال شهرداری گرگان برای شرکت در فصل پیش روی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از چهارشنبه ۱۳ مرداد آغاز شد.

وی افزود: حضور در تمرینات برای تمامی بازیکنان بومی آزاد است و در تمرین روز گذشته ۹ بازیکن شرکت کردند.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان تصریح کرد: در حال حاضر تمرینات همه روزه راس ساعت ۱۶:۳۰ به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار می‌شود.

طیبی ادامه داد: آقای محمدمهدی ایزدپناه به عنوان سرمربی کارش را شروع کرده، البته هنوز ابلاغ کادر فنی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان صادر نشده است.

وی در خصوص بودجه و هدف تیم بسکتبال شهرداری گرگان در فصل جدید گفت: هنوز بودجه قطعی تیم مشخص نشده است، البته ما به دنبال قهرمانی نیستیم و هدف‌مان بومی گرایی و استفاده از بازیکنان جوان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، ۱۰ آبان آغاز خواهد شد.