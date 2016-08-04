به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، محمدصادق پورمهدی در نخستین جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری استان، با بیان این که فرهنگ مشارکت در عمران و آبادانی روستاها به شدت رونق یافته است، افزود: امروز کارهایی در روستاهای ما انجام شده است که حتی در تبریز هم مشابه این کارها را نداریم و انجام این کارها با اعتبارات محدود دولتی هرگز امکان‌پذیر نبوده است.



وی با تاکید بر این که مشارکت مردم روستاها در توسعه روستایی ضروری است، افزود: هر شهروندی که بخواهد در روستا فعالیت تولیدی یا عمرانی انجام دهد یا حتی برای خود ویلا و ساختمان بسازد از او حمایت می‌کنیم و بار دیگر اعلام می‌کنیم که هیچ فرد یا دستگاهی حق ندارد مانع فعالیت در روستاها شود.



معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که تولید بخش جدانشدنی روستا است، افزود: ایجاد واحدهای کوچک تولیدی در روستاها باید با لحاظ حداقل استانداردها انجام شود و سخت‌گیری در این خصوص پذیرفتنی نیست.



وی افزود: گاهی برای فعالیت‌های تولیدی در روستاها همان ضوابط شهرهای بزرگ و شهرک‌های صنعتی اعمال می‌شود که عملا مخالف توسعه روستایی است و ما از فرمانداران می‌خواهیم که نسبت به این مسایل دقت کافی داشته باشند و اجازه ندهند به بهانه‌های مختلف بر سر راه فعالیت‌های روستایی مانع ایجاد شود.



پورمهدی با اشاره به انتخاب یکصد روستای استان آذربایجان شرقی به عنوان الگوی توسعه روستایی، گفت: در کنار وظایف ذاتی دستگاه‌ها نسبت به توسعه و عمران روستایی باید در خصوص توسعه فعالیت‌های عمرانی و تولیدی در این یکصد روستا توجه ویژه‌ای صورت گرفته و عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به صورت مرتب مورد رصد قرار گیرد.



وی با بیان این که توسعه روستایی از دغدغه‌های رهبری است، گفت: برای توسعه پایدار و متوازن، باید توسعه را از روستاها آغاز کنیم و تا زمانی که روستاها توسعه نیابند و معیشت روستاییان رونق نگیرد بسیاری از مشکلات در سطوح بالاتر نظیر حاشیه‌نشینی حل نخواهد شد.



پورمهدی خاطرنشان کرد: مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد حاشیه‌نشینی، به خاطر مزیت‌های نسبی شهرها نسبت به روستاهاست و ما اگر این مزیت‌ها را در روستا نیز ایجاد کنیم دلیلی برای مهاجرت روستاییان نخواهد بود.



معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از برگزاری نمایشگاه تولیدات روستایی استان در آذر ماه سال جاری خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تولید روستایی، فاصله بین تولید و بازار مصرف است و چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند این فاصله را پر کند.



وی با بیان این که این نمایشگاه با محوریت سازمان‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی برگزار خواهد شد، از فرمانداران استان خواست مشابه این نمایشگاه را در سطح شهرستان‌ها نیز برپا کنند تا روستاییان بتوانند محصولات تولیدی خود را در معرض فروش و معرفی قرار دهند.



پورمهدی همچنین با بیان این که برخی از تولیدات روستایی استان در نوع خود منحصر به فرد هستند، گفت: برندسازی از این تولیدات یکی دیگر از ضروریات است که باید مورد توجه دستگاه‌های مسوول قرار گیرد.



معاون استاندار آذربایجان شرقی از نقش بانوان در توسعه روستایی و توانمندی‌های بانوان روستایی نیز یاد کرد و گفت: زنان روستایی بالاترین نقش را در فعالیت‌های روستا دارند و ظرفیت آنان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.