به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی قبل از ظهر پنج شنبه در اجلاس مشترک مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استان‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها، افزود: شوراهای اسلامی به واسطه اینکه منتخب مردم هستند وظایف بسیار خطیری دارند و باید با دقت نظر و نگاه جامع نسبت به وظایف شورایی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شکل گیری شوراهای اسلامی در سطح شهرها و روستاها گامی در جهت تقویت هرچه بیشتر مردم سالاری در کشور بوده است، ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی در ارائه خدمات و پیگیری مطالبات مردم باید همواره تمام همت خود را صرف کنند و به خود اجازه ندهند که در این مسیر دچار خستگی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره امور در کشور دارند و به همین خاطر وظیفه شوراها بسیار سنگین است و باید در رستای توسعه عمران شهری همگام با شهرداری تلاش کنند..

خاتمی افزود: اگر شوراها از همان سال های نخست انقلااب آغاز به کار می کرد امروز شاهد توسعه و بالنده گی بیشتر این نهاد بودیم.

خاتمی با بیان اینکه شوراها از بطن جامعه بودجود آمده اند، گفت: به طورکلی انتظارهای مردم از مجموعه شوراهای اسلامی بالا است و اعضای آن ها باید خود را خادم بی منت مردم تلقی کنند و مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید خدمت بی‌منت به آن‌ها ارائه شود.