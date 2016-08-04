۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره امور کشور دارند

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره امور در کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  علی خاتمی قبل از ظهر پنج شنبه در اجلاس مشترک مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استان‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها، افزود: شوراهای اسلامی به واسطه اینکه منتخب مردم هستند وظایف بسیار خطیری دارند و باید با دقت نظر و نگاه جامع نسبت به وظایف شورایی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شکل گیری شوراهای اسلامی در سطح شهرها و روستاها گامی در جهت تقویت هرچه بیشتر مردم سالاری در کشور بوده است، ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی در ارائه خدمات و پیگیری مطالبات مردم باید همواره تمام همت خود را صرف کنند و به خود اجازه ندهند که در این مسیر دچار خستگی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره امور در کشور دارند و به همین خاطر وظیفه شوراها بسیار سنگین است و باید در رستای توسعه عمران شهری همگام با شهرداری تلاش کنند..

خاتمی افزود: اگر شوراها از همان سال های نخست انقلااب آغاز  به کار می کرد امروز شاهد توسعه و بالنده گی بیشتر این نهاد بودیم.

 خاتمی با بیان اینکه شوراها از بطن جامعه بودجود آمده اند، گفت: به طورکلی انتظارهای مردم از مجموعه شوراهای اسلامی بالا است و اعضای آن ها باید خود را خادم بی منت مردم تلقی کنند و مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید خدمت بی‌منت به آن‌ها ارائه شود.

