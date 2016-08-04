۴۰ درصد اعتبارات آبیک به حل مشکل کم آبی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی بعدازظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه که در سالن جلسات فرمانداری آبیک برگزار شد، اظهار کرد: مقرر شده حدود ۴۰ درصد از بودجه شهرستان آبیک به حل مشکل آب اختصاص یابد زیرا این شهرستان با مشکل کم آبی رو به روست.

وی تلاش برای حل مشکل کم آبی را از سیاست های اصلی فرمانداری عنوان کرد و افزود: تا زمانی که آب سد طالقان به شهرستان برسد، حل مشکل کم آبی به صورت جدی در دو بخش شهری و روستایی پیگیری می شود.

فرماندار آبیک تصریح کرد: در تمام حوزه های مسائل شهرستان فعالیت هایی آغاز شده است ودر پاسخگویی به مردم درملاقات های مردمی،هرهفته با حدود ۷۰ نفر از مردم گفتگو می کنیم.

رحمانی با اشاره به جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیت در این شهرستان اضافه کرد: شبانه روزی کردن درمانگاه نبی اکرم(ص) اقدام مناسبی بود که به خدمت رسانی بهتر به مردم این شهرستان کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: به طور معمول سرمایه گذاران در پیچ و خم های اداری گرفتار می شوند و حتی برخی مسئولان اعتقاد عملی چندانی به سرمایه گذاری ندارند که این موضوعات در فرمانداری آبیک با درک مشترک پیگیری شده و برای رفع موانع اقدام کرده ایم.

فرماندار آبیک نبود زمین را از مشکلات سرمایه گذاری در آبیک ذکر کرد و اظهارداشت: شرکت آهنگری ایران خودرو، نیروگاه برق، بیمارستان خیری و سیلوی ۳۰ هزار تنی که مجوز آن در حال صدور است از نمونه های عملی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان به شمار می رود.

رحمانی یادآورشد: کشتارگاه زیاران و دامداری سبک نیز از طرح های سرمایه گذاری تکمیلی است که با تعامل خوب میان ادارات آبیک و سرمایه گذاران به انجام می رسد.

در این مراسم که در آستانه ۱۷ مرداد، سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار برگزار شد، از اصحاب رسانه تقدیر شد.

همچنین فرماندار آبیک از خبرگزاری مهر به دلیل انتشار اخبار این شهرستان تقدیر کرد.