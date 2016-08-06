پیشنهاد مربیگری زادگاهم را رد کردم/ تمرکزم بر نفت گچساران است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- یونس عبادی: «داریوش یزدی» اصلیتی مسجدسلیمانی و سابقه بازی در تیم های استقلال اهواز و تهران را در کارنامه دارد. هواداران خوزستانی به ویژه استقلال اهواز و نفت مسجدسلیمان به این مربی علاقه مند هستند و معتقدند چون داریوش خودش خوزستانی و بازیکن سالهای گذشته این تیم ها بوده بهتر می تواند بازیکنان و مجموعه را جمع و جور کند.

وی در این فصل پیشنهاد مربیگری استقلال اهواز و نفت مسجدسلیمان را رد کرده و همه توانش را برای هدایت تیم نفت و گاز گچساران به کار گرفته است. داریوش یزدی برادر «هدایت یزدی» مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان است.

داریوش یزدی در گفتگویی با خبرنگار مهر به تشریح جزئیاتی از فوتبال استان خوزستان پرداخته و اینکه چه برنامه ای برای آینده فوتبالی خود دارد.

چرا از بین تیم های خوزستانی و البته دیگر تیم ها، پیشنهاد مربیگری نفت و گاز گچساران را پذیرفتید؟

بعد از چند پیشنهادی که از لیگ دسته یک و دو داشتم به چند دلیل مربیگری تیم فوتبال نفت و گاز گچساران را انتخاب کردم. اول اینکه حضور هواداران پرشور که همیشه تیمشان را خیلی خوب حمایت و تشویق می کنند و آنها می تواند یار دوازدهم تیم باشد، دوم اینکه حضور استعدادهای خوب در آن استان و به ویژه گچساران من را به سوی این تیم کشاند و سوم؛ مدیریت باشگاه بود که چندین نوبت با من صحبت کردند و خواهان این بودند که در آن شهرستان حضور پیدا کنم. به همین خاطر با وجود اینکه از راه آهن تهران و استقلال اهواز و چند تیم دیگر نیز پیشنهاد داشتم گچساران را انتخاب کردم.

در مورد اردوی آماده سازی تیم نفت و گاز گچساران برایمان بگوئید که در چه مرحله ای هستید؟

یک اردوی ۱۰ روزه در تهران داشتیم که خوشبختانه اردوی بسیار خوبی بود و توانستیم بخشی از آماده سازی جسمانی، فنی و روانی تیم را تا درصد قابل قبولی پیش ببریم و بازیکنان بسیار خوبی در این اردو به ما ملحق شوند. تعدادی از جوانان گچساران را نیز در تمرینات انتخابیمان به تیم اضافه کردیم. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تیم را به باشگاه معرفی کرده ایم تا به توافق نهایی برسند و در مجموعه ما برای فصل پیش رو حضور داشته باشند.

جایگاه نفت گچساران را در این فصل کجا می بینید؟ به هر شکل در این تیم نوساناتی بوده است...

این تیم در لیگ دسته یک حضور داشت و دوباره به لیگ دو رفت و این نوسان برای تیم مقداری نگران کننده بوده است. امیدواریم امسال بتوانیم از حیثیت و آبروی تیم گچساران که مطمئنا حقش بیشتر از لیگ دسته دو است دفاع کنیم.

نظر شما در مورد فوتبال خوزستان و تیم های لیگ برتر این فصل چیست؟

خوشبختانه فصل گذشته اتفاق بسیار خوبی در فوتبال خوزستان افتاد و البته اتفاقات ناراحت کننده ای را نیز شاهد بودیم. سقوط استقلال اهواز به لیگ یک کشور خبر خوبی نبود که البته همگان اطلاع دارند مشکلاتی که آنجا وجود داشت موجب این اتفاق شد اما قهرمانی استقلال خوزستان اتفاق بسیار خوبی بود که رخ داد. حضور صنعت نفت آبادان نیز که می توان گفت یکی از تیمهای دوست داشتنی استان و حتی کشور است، به لیگ برتر رسید و فکر می کنم حضور این تیم می تواند گرمای بیشتری به فوتبال استان خوزستان و لیگ برتر بدهد. در مجموع فوتبال استان فصل گذشته روند خوبی داشت و در بخش های پایه نتایج خوبی در فولاد گرفتیم. امسال اما نگرانی هایی برای فوتبال استان وجود دارد، اینکه فولاد به لحاظ مالی افزایشی نداشته و حتی کاهش بودجه نیز داشته و همین امر باعث شده متاسفانه نتوانند بازیکنانی را به خدمت بگیرند که رقابت خیلی خوبی در بالای جدول داشته باشند، اما امیدوارم این رقابت ها در تیمهای دیگر همچون صنعت نفت و استقلال خوزستان بیشتر باشد و در نهایت فولاد نیز بتواند از آبروی فوتبال استان دفاع کند.

مشکلاتی که پیشتر و زمان حضور شما در استقلال اهواز رخ داد این باور را برای بسیاری ایجاد کرده که عده ای دوست ندارند شما در فوتبال استان نتیجه بگیرید؟

فکر نمی کنم کسی در استان مخالف داریوش یزدی باشد البته من یک سری ایده ها و تفکرات دارم که سعی می کنم همیشه به آنها پایبند باشم. تنها موردی که من را از سایر مربیان متمایز می کند این است که پیشنهادهایی که از سوی مدیریت می آید را آویزه گوشم می کنم اما جلوی دخالتها را می گیرم و در این زمینه به هیچکس اجازه ای نداده و نخواهم داد.

منظورتان بازیکن سفارشی است؟

تحت هیچ شرایطی بازیکن سفارشی نگرفته ام؛ بلکه دوست دارم با معیارهای واقعی که در فوتبال وجود دارد بازیکنانی که شایسته بوده و استحقاقش را داشته اند انتخاب کنم. امروز متاسفانه شاهدیم در جامعه ما بسیاری در عرصه ورزش و به ویژه فوتبال حضور پیدا کرده اند که جایشان اینجا نیست و بعضا خودم نیز مشکلاتی را با این افراد دارم. در استقلال اهواز روزهای بسیاری خوبی را به عنوان بازیکن داشتم و روزهای بسیار بهتری را به عنوان مربی و سرمربی؛ و اتفاقات خوبی توسط من و مجموعه ام رخ داد.

چرا پیشنهاد نفت مسجدسلیمان را با وجود علاقه بسیار به زادگاه و شهرتان رد کردید؟

بله. مسجدسلیمان زادگاهم است و نه تنها من، بلکه هر کسی وابستگی هایی به شهرش دارد و داریوش یزدی نیز از این قاعده مستثنی نیست. عاشقانه مسجدسلیمان را دوست دارم و بسیار دلم می خواهد در توسعه فوتبال این شهرستان نقش داشته باشم و بتوانم به جوانانش کمک کنم اما دلایل متعددی باعث شد و می شود در مسجدسلیمان نباشم که در این مقطع از زمان می توان گفت حضور مدیرعامل باشگاه است که نمیخواستم بین ما چالشی به وجود آید .

حرف پایانی؟

اول اینکه واقعا موضوعی است که همیشه آزارم داده، اینکه می گویند داریوش یزدی ارتباطش با رسانه ها خوب نیست در صورتی که من جایگاه رسانه ها را در ورزش بسیار بالا می دانم و قصد راه اندازی کانال خبری نیز دارم. انسانهای بسیار شریفی در رسانه حضور دارند که احترام خاصی برایشان قائل هستم و همیشه جزو مشوقان ما بوده و به ورزش و به ویژه فوتبال رونق داده اند. من با هیچکس در رسانه مشکلی ندارم و از آنان انتظار دارم که در راستای اعتلای فوتبال گام بردارند. همچنین امیدوار هستم چهار ضلع رسانه ، مجموعه فنی و مدیریتی و هواداران بتوانند برای فوتبال آینده درخشانی را رقم بزنند.