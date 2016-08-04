وزیر کشور هند اجلاس اتحادیه «سارک» را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «راج نات سینگ» وزیر کشور هند که برای شرکت در هفتمین اجلاس اتحادیه سارک به اسلام آباد سفر کرده بود در واکنش به اظهارات «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان در مورد هند و موضوع کشمیر، اسلام آباد را به مقصد دهلی نو ترک کرد.

وزیر کشور پاکستان در اجلاس سارک موضع شدیدی در مورد کشتار مسلمانان کشمیر به دست نیروهای امنیتی هند اتخاذ کرد و آنرا را اقدامی تروریستی خواند.

اجلاس اتحادیه سارک با موضوع مبارزه با تروریسم در اسلام آباد با شرکت وزیران کشورهای عضو سارک در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد.

لازم به ذکر است اتحادیه «سارک» در سال ۱۹۸۵ توسط کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تاسیس شد. در آوریل ۲۰۰۷ و در اجلاس چهاردهم این اتحادیه افغانستان نیز به عنوان هشتمین عضو سارک پذیرفته شد.