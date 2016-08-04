به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید خدری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت ورزش شهرستان گناوه اظهار داشت: شهرستان گناوه دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در عرصه ورزش است که باید فضای مناسب برای فعالیت این ورزشکاران فراهم شود.
وی بر لزوم رفع دغدغههای ورزشکاران شهرستان گناوه تاکید کرد و ادامه داد: فرماندار شهرستان گناوه برای رفع مشکلات ورزش شهرستان گناوه تلاش زیادی داشته است که جای تقدیر دارد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از تلاش ویژه برای رفع دغدغههای خبرنگاران خبر داد و اضافه کرد: تجهیز و تکمیل خوابگاه ورزشکاران در گناوه و بهره برداری تا دهه فجر از جمله موضوعات مهمی است که باید مد نظر باشد.
وی با تاکید بر تکمیل ورزشگاه شماره ۲ شهرستان گناوه در جاده محمدصالحی، خاطرنشان کرد: با تفاهم صورت گرفته، تا دهه فجر امسال شاهد بهرهبرداری از چمن این ورزشگاه خواهیم بود.
خدری از توسعه ورزش در نقاط مختلف شهرستان گناوه خبر داد و افزود: با همکاری مسئولان ورزش استان و فرمانداری گناوه شاهد تکمیل سالن ورزشی چهارروستایی، تکمیل سالن ورزشی بندرریگ و تعمیر سالنهای ورزشی گناوه خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گناوه و مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این نشست از تلاش ویژه برای توسعه و بهبد وضعیت فضاهای ورزشی در شهرستان گناوه خبر دادند.
