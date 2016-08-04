تولید در پالایشگاه آبادان بی وقفه ادامه دارد

حبیب اله ابوالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار خبر نشر دود غلیظ در هوای آبادان از سوی پالایشگاه اظهار کرد: به علت نشتی یکی از لوله های داخل کوره، آتش سوزی جزیی حادث شد که با درایت و عملکرد سریع کارکنان بهره برداری و HSE، آتش به سرعت مهار و خاموش شد.

وی با بیان اینکه واحد تقطیر ۸۰ که در حین مراحل اولیه راه اندازی به سبب پر بودن مخازن فرآورده، از سرویس خارج شده بود، اضافه کرد: پس از مهار آتش در واحد یاد شده، این واحد جهت تحویل دهی به تعمیرات آماده شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان تصریح کرد: واحد مذکور قرار است از اواخر شهریورماه امسال برای انجام تعمیرات اساسی از سرویس خارج شود.

به گفته ابوالحسینی، در زمان حاضر تمامی واحدهای پالایشگاه آبادان بدون هیچ وقفه ای در مدار تولید قرار دارند.