كمك مالي 1500 داوطلب ايراني مقيم خارج از كشور به هلال احمر

حسين زاجكاني ها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اين داوطلبان در مواقع عادي جمعيت هلال احمر فعال هستند كه در صورت بروز حوادثي چون زلزله و سيل تعداد داوطلبان جمعيت هلال احمر مقيم خارج از كشور افزايش چشمگيري يافته و كمك هاي نقدي و غير نقدي خود براي كمك به هموطنان آسيب ديده خود به ايران ارسال مي كنند.

وي گفت: اگرچه نمي توان از حس بشر دوستانه اين داوطلبان صرف نظر كرد اما يكي از مهم ترين دلايل ابراز علاقه هموطنان ايراني خارج از كشور براي اهداي كمك هاي نقدي و غير نقدي به آسيب ديدگان حوادث مختلف در داخل كشور ، اداي دين به مملكت و ملت است.

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر در خصوص ميزان افزايش داوطلبان اين جمعيت در سال جاري اظهار داشت: سنجش و ارزيابي تعداد داوطلبان جمعيت هلال احمر در داخل و خارج از كشور هر 6 ماه يكبار صورت مي گيرد اما بنابر آخرين آمار اين سازمان هم اكنون 2 ميليون و 100هزار داوطلب در سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر وجود دارد.

زاجكاني ها خاطر نشان كرد: از مجموع كل داوطلبان عضو اين جمعيت يك ميليون و 450 هزار نفر زير 29 سال هستند همچنين ديگر داوطلبان اين سازمان از نيروهاي امدادگر بوده و اكثرا بالاي 20 سال سن دارند.

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر با ابراز خرسندي نسبت به افزايش توجه مردم به امر فراگيري آموزش هاي امداد و نجات در كشور اظهار خرسندي كرد: امداد و ياري رساني داوطلبان آموزش ديده اين سازمان در مواقع بروز حوادث به ويژه در موارد پيش بيمارستاني كمك قابل توجهي در امر نجات جان حادثه ديدگان داشته است به گونه اي كه بيش از 70 درصد خدمات امدادي حادثه ديدگان از طريق مردم عادي و يا داوطلبان اين سازمان صورت مي گيرد.