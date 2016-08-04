تصادف یک دستگاه کامیونت با پژو در گرگان ۵ مصدوم بر جای گذاشت

عباس مهاجر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۱۴ مردادماه یک دستگاه کامیونت در حال عبور از روستای سعدآباد گرگان بود که ناگهان یک عابرپیاده جلوی او ظاهر می شود و راننده برای اینکه به او برخورد نکند، تغییر مسیر می دهد و از طرفی دیگر حرکت خود را ادامه می دهد.

وی ادامه داد: کامیونت با تغییر مسیر به یک دستگاه خودروی پژو برخورد می کند که سبب حادثه شده است. در این برخورد دو خودرو، پنج نفر مصدوم شدند که با سرعت عمل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

او با بیان اینکه چهار نفر از سرنشینان خودروی پژو به همراه راننده کامیونت مصدوم شدند، افزود: یک نفر از مصدومین خودروی پژو برای انجام معاینات دقیق پزشکی در بیمارستان بستری است اما سه سرنشین دیگر این خودرو از بیمارستان مرخص شده اند.

رئیس پلیس راهور شهرستان گرگان در پایان خاطرنشان کرد: راننده کامیونت در این حادثه به شدت مصدوم شده است و هم اکنون نیز در بیمارستان بستری است که وضعیت او وخیم گزارش شده است.