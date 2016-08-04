۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۵۴

با حضور وزیر کشور؛

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد افتتاح شد

یزد ـ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کشور در مراسمی با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه در آخرین برنامه سفر یک روزه وزیر کشور به استان یزد، ساختمان خدمات سرمایه گذاری استان یزد افتتاح شد و از این پس نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با امر جذب سرمایه گذاری در این ساختمان مستقر خواهند شد.

۲۰ دستگاه استان یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد نماینده دارند و با راه اندازی این مرکز تلاش می شود تا بحث جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی با سازماندهی منسجم‌تری پیگیری شود.

وزیر کشور از بخش‌های مختلف این ساختمان که از یک سال پیش در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، بازدید کرد.

این بنا یک ساختمان تاریخی است که در دو طبقه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال آماده سازی شده است.

