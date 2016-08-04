به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه در آخرین برنامه سفر یک روزه وزیر کشور به استان یزد، ساختمان خدمات سرمایه گذاری استان یزد افتتاح شد و از این پس نمایندگان دستگاههای مرتبط با امر جذب سرمایه گذاری در این ساختمان مستقر خواهند شد.
۲۰ دستگاه استان یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد نماینده دارند و با راه اندازی این مرکز تلاش می شود تا بحث جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی با سازماندهی منسجمتری پیگیری شود.
وزیر کشور از بخشهای مختلف این ساختمان که از یک سال پیش در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، بازدید کرد.
این بنا یک ساختمان تاریخی است که در دو طبقه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال آماده سازی شده است.
