به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه در آخرین برنامه سفر یک روزه وزیر کشور به استان یزد، ساختمان خدمات سرمایه گذاری استان یزد افتتاح شد و از این پس نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با امر جذب سرمایه گذاری در این ساختمان مستقر خواهند شد.

۲۰ دستگاه استان یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد نماینده دارند و با راه اندازی این مرکز تلاش می شود تا بحث جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی با سازماندهی منسجم‌تری پیگیری شود.

وزیر کشور از بخش‌های مختلف این ساختمان که از یک سال پیش در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، بازدید کرد.

این بنا یک ساختمان تاریخی است که در دو طبقه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال آماده سازی شده است.