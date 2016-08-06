مردم در احیاء بافت تاریخی گرگان مشارکت کنند

ابراهیم مبارکقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت گرگان که قرار است با اولویت اول از محله پاسرو تا سبزه مشهد اجرا شود، اظهار کرد: مردم باید نسبت این کار ذهنیت مثبت داشته و ما هم باید از همراهی و ظرفیت مردم استفاده کنیم.
وی با بیان این که همراهی صاحب ملکی که برای بازسازی یا مرمت به سراغش رفتهایم نیز شرط است، بیان کرد: تفاهمنامه احیای بافت تاریخی یک موضوع چندوجهی است که مردم یک بخش آن هستند و باید ابعاد مختلف آن را سنجید.
مبارکقدم گفت: حمایت مردم در بخشهای مختلف میتواند به بازسازی و احیای بافت تاریخی سرعت بیشتری ببخشید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان با تاکید بر این که همراهی مردم میتواند بابی شود که همه بخشهای بافت را بتوانیم بر اساس تفاهمنامه جلو ببریم، افزود: تفاهمنامه احیای بافت تاریخی که بین معاونت عمرانی استانداری گلستان، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و شهرداری گرگان امضاءشده است میتواند تحولی در این بافت ایجاد کند.
وی اظهار کرد: حضور مردم یک اصل غیرقابلحذف در این تفاهمنامه است و اگر همراهی مردم نباشد ممکن است به مشکلات زیادی بربخوریم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان با همجواری مزار استاد لطفی در انتهای اولویت اول احیای بافت تاریخی گرگان اشاره کرد و گفت: مزار لطفی باید ارزش خود را در کل بافت حفظ کرده و ابعاد مختلفی آن در طرحی که برای آن در نظر گرفته شده، دیده شود.
ابراهیم مبارکقدم، اظهار کرد: مقیاس باغ مزار لطفی با کل بافت باید در نظر گرفتهشده و بر مبنای آن برای این بخش از بافت کار انجام داد.
وی افزود: در مسئله بازآفرینی یک موضوع مهم این است که باید هویت فضا را تقویت کند، این موضوع باید بهانهای برای حضور مردمی و اقداماتی که فضا را برای حضور مهیا میکند، شود.
نظر شما