بوکسور هلندی حریف روزبهانی در دور اول شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، قرعه کشی مسابقات بوکس بازی های المپیک ریو امروز در محل برگزاری این بازی ها برگزار شد. بر اساس قرعه کشی انجام شده احسان روزبهانی تنها بوکسور ایران در این بازی ها در دور اول با پیتر مولن برگ از هلند بازی دارد.

وی در وزن منهای ۸۱ در صورت برد با برنده اوکراین و اذربایجان مبارزه خواهد داشت.

امیر احدی سرمربی تیم بوکس ایران در مراسم قرعه کشی شرکت داشت. مسابقات بوکس المپیک ریو در روز نخست بازی ها و از روز شنبه شانزدهم مردادماه آغاز می شود.

سی و یکمین دوره بازی های المپیک پانزدهم مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شده و تا پایان مردادماه خواهد داشت. بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور جهان در این دوره بازی ها شرکت دارند. کاروان ایران نیز با ۶۴ ورزشکار در ۱۴ رشته در این دوره بازی های المپیک شرکت دارد.