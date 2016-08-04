به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، توماس باخ که امروز در نشست خبری در محل برگزاری بازی های المپیک ریو شرکت کرد، در بخشی از صحبت های خود به پرسش خبرنگار ایرانی در رابطه با حضور بانوان مسلمان و به ویژه بسکتبالیست ها در میادین بین المللی با پوشش کامل توضیح داد.

وی در این زمینه اظهار داشت: به همه ورزشکاران احترام می گذاریم و تلاش داریم به آنها کمک لازم را داشته باشیم، تمام تلاشمان را برای حمایت از زنان مسلمان انجام داده ایم اما مشکلاتی که امروز در بسکتبال شاهدش هستیم، مربوط به قوانین داخلی فیباست و ما در این زمینه دخالتی نداریم. ما در بخش های مختلف سعی کرده ایم به بانوان مسلمان کمک کنیم مثلا در برگزاری دوره‌های آموزشی حمایت کرده ایم و نتیجه این حمایت این شده که امروز شاهد این هستیم که دختران و زنان بیشتری سهمیه المپیک می گیرند.

باخ تاکید کرد: در مورد بسکتبال هم نشست های متعددی داشتیم که نتیجه همین نشست ها این شد که مجوز برای حضور موقتی بانوان صادر شد، مجوزی که تا آخر امسال اعتبار دارد. راه حل های مختلف بررسی شده اما فیبا تصمیم گیرنده نهایی است.