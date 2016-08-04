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۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۱۱

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

قرارداد پروژه راهسازی دورود - ازنا - شازند ۲۰۰ میلیارد ریال است

قرارداد پروژه راهسازی دورود - ازنا - شازند ۲۰۰ میلیارد ریال است

خرم آباد- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: قرارداد پروژه راهسازی دورود - ازنا - شازند ۲۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از کمربندی دورود اظهار داشت: طول مسیر محور دورود - ازنا - شازند در حوزه لرستان ۳۶ کیلومتر بوده که ۱۵ کیلومتر آن در حال اجراست.

وی افزود: قرارداد پروژه دورود - ازنا - شازند ۲۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: سه کیلومتر از ۱۵ کیلومتر در حال ساخت محور دورود - ازنا - شازند آسفالت شده و دو کیلومتر آن در مرحله «بیس» قرار دارد.

علیخانی اضافه کرد: ۱۰ کیلومتر دیگر از این محور در مرحله «ساب گرید» قرار دارد.

وی یادآور شد: ۲۷ کیلومتر از محور دورود - ازنا - شازند باقی مانده تا به چهارخطه اراک برسد.

کد مطلب 3732241

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