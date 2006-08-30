امام سجاد(ع) و احياي اسلام ناب محمدي

به گزارش خبرگزاري مهر، امام سجاد(ع)، فرزند حسين بن علي بن ابيطالب (ع) و ملقب به "سجاد" و "زين العابدين " است. حضرت سجاد در واقعه جانگداز كربلا حضور داشت ولي به علت بيماري و تب شديد از آن حادثه جان به سلامت برد، زيرا جهاد از بيمار برداشته شده است و پدر بزرگوار آن حضرت نيز با همه علاقه اي كه فرزندش به شركت در آن واقعه داشت، به او اجازه حضور در كارزا جنگ را نداد .

آنچه در حادثه كربلا به آن نياز بود، بهره برداري از اين قيام و حماسه بي نظير و نشر پيام شهادت امام حسين (ع) بود كه حضرت سجاد (ع) در ضمن اسارت با عمه اش زينب (س) آن را با شجاعت، شهامت و قدرت بي نظير در جهان آن روز فرياد كردند . فريادي كه طنين آن قرنهاست باقي مانده و براي هميشه جاودان خواهد ماند .

امام زين العابدين ( ع ) در دمشق

علاوه بر سخناني كه حضرت سجاد (ع) با استناد به قرآن كريم فرمود و حقيقت را آشكار كرد، حضرت زين العابدين (ع) وقتي با يزيد روبه رو شد، در حالي كه از كوفه تا دمشق زير زنجير بود، فرمود: اي يزيد ، به خدا قسم ، چه گمان مي بري اگر پيغمبر خدا ( ص ) ما را به اين حال بنگرد ؟ اين جمله چنان در يزيد اثر كرد كه دستور داد زنجير را از آن حضرت برداشتند و همه اطرافيان از آن سخن گريستند .

فرصت بهتري كه در شام به دست امام چهارم آمد، روزي بود كه خطيب رسمي بالاي منبر رفت و در بدگويي علي (ع) و اولاد طاهرينش و خوبي معاويه و يزيد داد سخن داد . امام سجاد (ع) به يزيد گفت : به من هم اجازه مي دهي روي اين چوبها بروم و سخناني بگويم كه هم خدا را خشنود سازد و هم براي مردم موجب اجر و ثواب باشد ؟ يزيد نمي خواست اجازه دهد ، زيرا از علم و معرفت و فصاحت و بلاغت خانواده عصمت عليهم السلام آگاه بود و بر خود مي ترسيد . مردم اصرار كردند . ناچار يزيد قبول كرد . امام چهارم (ع) پاي به منبر گذاشت و آنچنان سخن گفت كه دلها از جا كنده شد و اشكها يكباره فرو ريخت و شيون از ميان زن و مرد برخاست . خلاصه بيانات امام (ع) چنين بود : " اي مردم شش چيز را خدا به ما داده است و برتري ما بر ديگران بر هفت پايه است . علم نزد ماست ، حلم نزد ماست ، جود و كرم نزد ماست ، فصاحت و شجاعت نزد ماست ، دوستي قلبي مؤمنين مال ماست . خدا چنين خواسته است كه مردم با ايمان ما را دوست بدارند و اين كاري است كه دشمنان ما نمي توانند از آن جلوگيري كنند" .

به هر حال ، يزيد بر اثر افشاگريهاي امام (ع) و پريشان حالي اوضاع مجبور شد در صدد دلجويي حال اسيران برآيد . از امام سجاد (ع) پرسيد : آيا ميل داريد پيش ما در شام بمانيد يا به مدينه برويد ؟ امام سجاد (ع) و زينب كبري (ع) فرمودند : ميل داريم نزديك قبر جدمان در مدينه باشيم .

فعاليتهاي امام زين العابدين (ع)

امام سجاد (ع) گرچه به ظاهر در خانه نشست، ولي هميشه پيام شهادت و مبارزه را در برابر ستمگران به زبان دعا و وعظ بيان مي فرمود و با خواص شيعيان خود مانند ابو حمزه ثمالي و ابو خالد كابلي در تماس بود و در عين حال به امر به معروف و نهي از منكر نيز اشتغال داشت، شيعيان خاص وي معارف ديني و احكام اسلامي را از آن حضرت مي گرفتند و در ميان شيعيان منتشر مي كردند و از اين راه ابعاد تشيع توسعه فراواني يافت .

امام سجاد (ع) در مدت 35 سال امامت با روشن بيني خاص خود هر جا لازم بود، براي بيداري مردم و تهييج آنها عليه ظلم، ستمگري و گمراهي كوشيد و در موارد بسياري به خدمات اجتماعي وسيعي در زمينه حمايت بينوايان و خاندانهاي بي سرپرست پرداخت و از طريق دعاهايي كه مجموعه آنها در "صحيفه سجاديه " گرد آمده است ، به نشر معارف اسلام و تهذيب نفس و اخلاق و بيداري مردم اقدام نمود .

شرايط و رسالتها در عصر امام

اقتدار حكومتهاي جبار و ظالم عصر، نظارت شديد و سختگيريهاي بسيار بر مخالفان سياسي بويژه شيعيان، سركوبي قيامها با كشتارهاي بي رحمانه، جهالت سياسي و مذهبي مردم، شيوع بي ديني و مفاسد اخلاقي و قلت ياران و مجاهدان واقعي، از جمله موانعي بودند كه نگذاشتند امام سجاد (ع) به صورت مسلحانه قيام كنند.

مردم مسلمان عصر امام به علت تبليغات و فعاليتهاي سياسي و فرهنگي حكومتهاي نامشروع در برابر حقايق سياسي و مذهبي در نهايت جهالت و بي ديني به سر مي بردند. بدعتها و عقايد گمراه كننده و باطل به عنوان احكام و عقايد مذهبي، مورد اعتقاد و عمل مسلمانان قرار گرفته بود.

در چنين شرايطي، بزرگترين و مهمترين مسئوليت امام سجاد (ع)، احياي مجدد اسلام ناب محمدي (ص)، تبيين جايگاه امامت و رهبري اهل بيت (ع)، مبارزه با جهالت سياسي و مذهبي مردم و تربيت مجاهدان واقعي بود.

صحيفه سجاديه

صحيفه سجاديه كه از ارزنده ترين آثار اسلامي است 57 دعا را شامل مي شود، اين صحيفه مشتمل بر دقيق ترين مسائل توحيدي، عبادي، اجتماعي و اخلاقي است و به آن "زبور آل محمد ( ص )" نيز مي گويند .