به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با آغاز برنامه های هفته گرامیداشت خبرنگار در شیراز که از صبح شنبه با گل افشانی گلزار شهدا توسط خبرنگاران و عکاسان خبری شیراز آغاز شد، نمایشگاهی از آثار ۱۷عکاس خبری رسانه های ملی و استانی با عنوان «شات های شیرین» حاوی ۳۰ عکس روی دیوار نگارخانه استاد غلامی قرار گرفت.

در این نمایشگاه آثار طاهره عابدی، حانیه حسین پور، الهه پورحسین، رضا قادری، عباس امیری، محمدرضا دهداری، رضا بعیدی، امین فائضی، امین برنجکار، فاطمه نهاری، بهار رزمی، محمدحسین نیکوپور، امید منوچهری، زهرا نوری، سهیلا ستایش، امیر صادقیان، میلاد پناهی و محسن تورع به نمایش در آمده است.

در حاشیه این نمایشگاه که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان فارس گشایش یافت، بهزاد مریدی پیشنهاد کرد با همکاری انجمن فیلم، عکس و پویانمایی فارس و عکاسان خبری روزجهانی عکاسی که هرسال ۱۹ آگوست(۲۸مرداد) برگزار می شود جشنی به این مناسبت در شیراز برگزار گردد.

در این نمایشگاه سه عکس از واقعه دی ماه ۱۳۸۰ که از سوی محمدحسین نیکوپور، عکاس خبری از سیلاب شیراز در آن هنگام تهیه شد و سال ۱۳۸۲ در بخش «نوعی نگاه» نخستین جشنواره «فتوژورنالیست» استان فارس برگزار شد بار دیگر به نمایش درآمده است

در این نمایشگاه عکسهایی از آثار امین برنجکار عکاس خبرگزاری مهر نیز به روی دیوار رفت.

همایش خبرنگاران و مدیران رسانه های استان با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه رونمایی از تابلو کلاژ میرزا صالح شیرازی به عنوان اولین روزنامه نگار ایران نیز از دیگر فعالیت های این هفته است.

این درحالیست که دوره آموزش سرمقاله نویسی و روزنامه نگاری علمی با حضور استاد کسری نوری شمیرانی به مدت ٨ ساعت، در این مناسبت گنجانده شده است. آشنایی با روش های مصاحبه خلاق و سواد رسانه ای توسط استاد رضا اسماعیل، گزارش تحلیلی و روزنامه نگاری آنلاین در شیراز نیز با تدریس استاد علی رضا کتابدار، در دانشکده فرهنگ و هنر شیراز برپا خواهد شد.

برنامه های گرامیداشت مقام خبرنگار به مدت پنج روز تا ٢١ مرداد ماه جاری ادامه خواهد داشت.