انتقال آب سدجگین به بشاگرد ۱۴۴میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد

جاسم جادری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهداف سفر به شهرستان بشاگرد و بازدید از طرح های توسعه ای در این شهرستان بیان داشت: دو واحد مرغداری با ظرفیت ۴۰هزار قطعه دهه مبارک فجر با تسهیلات بانک کشاورزی به بهره برداری می رسد. همچنین طرح سیلندر پرکنی ۲۴تنی هم از محل تسهیلات بانک کشاورزی هفته دولت آماده بهره برداری است.

وی عنوان کرد: برای تکمیل طرح های شهرهای سردشت و گوهران ۱۰۰میلیون تومان اعتبار در اختیار شهرداری های این دو شهر قرار گرفت. برای ۱۱۲ دهیاری شهرستان بشاگرد هر کدام اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیون تومان جهت آبادانی و توسعه روستاها در نظر گرفته شد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: کمیته ای به نام کمیته بشاگرد متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان، معاونت عمرانی استاندار و برخی از دستگاه های اجرایی استان و نماینده مردم شرق استانراه اندازی شد تا با برگزاری جلسات ماهیانه مسائل و مشکلات این شهرستان مورد پایش و بررسی قرار بگیرد و خروجی آن منجر به مرتفع شدن کمبودها و مشکلات این شهرستان شود.

جادری اضافه کرد: برای انتقال آب از سد جگین به شهرهای سردشت وگوهران و روستاهای این شهرستان تاکنون ۳۷میلیاردتومان اعتبار هزینه شد و برای اتمام این پروژه ۱۴۴میلیارد اعتبار نیاز است که اولین فاز این پروژه اعظیم سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در بخش آب وفاضلاب روستای با تکمیل مجتمع آبرسانی و تامین آب آن از سد سهران با اعتبار ۸میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مشکل ۴۰ روستا در سال جاری و ۲۰ روستا در سال آینده حل خواهد شد.

جادری افزود: با هماهنگی بنیاد مسکن و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام روزشنبه تفاهم نامه احداث ۷۰۰واحد مسکونی در شهرستان بشاگرد امضا خواهد شد.

به گفته وی، در بخش کشاورزی و تامین آب مورد نیاز دشت بارک آب از محل سد جگین به ۳ هزار هکتار از اراضی مستعد منطقه تخصیص خواهد یافت. که برای تامین آب از محل سد جگین نیازمند ۱۰۰میلیون تومان اعتبار هستیم.

جادری گفت: جهت توسعه شبکه بانکی مقرر شد بانک کشاورزی شعبه ای در سردشت بشاگرد راه اندازی کند.