31 درصد صادرات بازارچه هاي مرزي كشور از خراسان جنوبي صورت مي گيرد

رئيس سازمان بازار چه هاي مرزي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهردر بيرجند با بيان اين مطلب افزود: درسال 84 ، 181 ميليون دلار صادرات داشتيم كه از نظر حجمي معادل 224 هزار 327 تن كالا بوده كه نسبت به سال 83 از نظر دلار 99 درصد و از نظر وزني 40 درصد رشد يافت.

محمد رضا كفاشي تصريح كرد : حجم فعاليت هاي بازار چه هاي مرزي خراسان جنوبي باعث گرديده در سال 84 بازارچه مرزي يزدان رتبه اول و بازارچه ميل 73 رتبه سوم را در ميان بازار چه هاي مرزي كشور كسب نمايند .

رئيس سازمان بازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي اعلام كرد : در 4 ماهه اول سال جاري مجموع صادرات و ترانزيت انجام شده از بازار چه هاي اين استان 335 هزار و 134 دلار و از نظر وزني 65 هزار 915 تن بوده است كه در مقايسه با سال 84 ، 8 / 3 دهم درصد افت را از نظر دلاري نشان مي دهد .

محمد رضا كفاشي با اشاره به عمده مشكلات بازارچه هاي مرزي در سال 84 گفت : از ميزان صادرات انجام شده حدود 10 درصد مربوط به مشتقات و فرآورده هاي نفتي بوده است كه در سال 85 برابر بخشنامه هيچ گونه صادراتي در اين زمينه نداشتيم .

وي در زمينه صادرات سيمان گفت : در 6 ماهه دوم سال 84 به علت نياز داخلي كشور صادرات سيمان از بازارچه ها ممنوع گرديد . وي ضمن انتقاد شديد از صادرات كالاهاي غير مرغوب به خارج از كشور تاكيد كرد: مي توان با صادر كردن كالاهاي استاندارد بازارهاي افغانستان را براي هميشه در اختيار گرفت .

وي تصريح كرد : ميزان افت صادرات بازارچه هاي كشور در 3 ماهه اول امسال 7 / 13 دهم درصد بوده است كه اين ميزان افت در بازار چه مرزي خراسان جنوبي 8 / 3 درصد بوده است . وي با اشاره به صادراتي كه از ساير بازار چه هاي مرزي كشورصورت گرفته است، خاطر نشان كرد : در سال جاري در زمينه صادرات حدود 9 / 9 درصد رشد داشتيم و معتقديم با اقدامات انجام شده در كيفيت كالاي صادراتي نيز خراسان جنوبي بين 8 تا 10درصد رشد مواجه شده است.

محمد رضا كفاشي با بيان اين كه بيش از 30 درصد كالاهاي صادراتي محصولات توليد شده در خود اين استان است، تشريح كرد: كالاهاي صادراتي شامل مواد غذايي ، مصالح ، صنايع نساجي ، لوازم خانگي ، مواد شوينده و پاك كننده است.