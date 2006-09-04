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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

31 درصد صادرات بازارچه هاي مرزي كشور از خراسان جنوبي صورت مي گيرد

خراسان جنوبي با دارا بودن 4 بازار چه مرزي فعال بيش از 31 درصد صادرات بازارچه هاي مرزي كشور را به خود اختصاص داده است .

رئيس سازمان بازار چه هاي مرزي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهردر بيرجند با بيان اين مطلب افزود: درسال 84 ، 181 ميليون دلار صادرات داشتيم كه از نظر حجمي معادل 224 هزار 327 تن كالا بوده كه نسبت به سال 83 از نظر دلار 99 درصد و از نظر وزني 40 درصد  رشد يافت.

 

محمد رضا كفاشي تصريح كرد : حجم فعاليت هاي بازار چه هاي مرزي خراسان جنوبي باعث گرديده در سال 84 بازارچه مرزي يزدان رتبه اول و بازارچه ميل 73 رتبه سوم را در ميان بازار چه هاي  مرزي كشور كسب نمايند .

 

رئيس سازمان بازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي اعلام كرد : در 4 ماهه اول سال جاري مجموع صادرات و ترانزيت انجام شده از بازار چه هاي اين استان 335 هزار و 134 دلار و از نظر وزني 65 هزار 915 تن بوده است كه در مقايسه با سال 84 ، 8 / 3 دهم درصد افت را از نظر دلاري نشان مي دهد  .

 

محمد رضا كفاشي با اشاره به عمده مشكلات بازارچه هاي مرزي در سال 84 گفت : از ميزان صادرات انجام شده حدود 10 درصد مربوط به مشتقات و فرآورده هاي نفتي بوده است  كه در سال 85  برابر بخشنامه هيچ گونه صادراتي در اين زمينه نداشتيم .

 

وي در زمينه صادرات سيمان گفت : در 6 ماهه دوم  سال 84 به علت نياز داخلي كشور صادرات سيمان از بازارچه ها  ممنوع گرديد . وي ضمن انتقاد شديد از صادرات كالاهاي غير مرغوب به خارج از كشور تاكيد كرد: مي توان با  صادر كردن كالاهاي استاندارد بازارهاي  افغانستان را  براي هميشه در اختيار گرفت .

 

وي تصريح كرد :  ميزان افت صادرات بازارچه هاي كشور در 3 ماهه اول  امسال 7 / 13 دهم درصد بوده است كه اين ميزان افت  در بازار چه مرزي خراسان جنوبي 8 / 3 درصد بوده است . وي با اشاره به صادراتي كه از ساير بازار چه هاي مرزي كشورصورت گرفته است، خاطر نشان كرد :  در سال جاري در زمينه صادرات حدود 9 / 9 درصد رشد داشتيم و معتقديم با اقدامات انجام شده در كيفيت كالاي صادراتي نيز خراسان جنوبي بين 8 تا 10درصد رشد مواجه شده است.

 

محمد رضا كفاشي با بيان اين كه بيش از 30 درصد كالاهاي صادراتي محصولات  توليد شده در خود اين استان است، تشريح كرد: كالاهاي صادراتي شامل مواد غذايي ، مصالح ، صنايع نساجي ، لوازم خانگي ، مواد شوينده و پاك كننده است.

کد مطلب 373238

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