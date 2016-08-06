بررسی پرونده فیش های نجومی و مسکن مهر در کمیسیون اصل نود

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دستور کار جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۱۶ تا چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۹۵ اعلام شد، که به شرح زیر است:

الف- کمیسیون‌های خاص

۱- کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی؛بررسی گزارش‌های تهیه شده درباره فیشهای نامتعارف حقوقی و مسکن مهر

یکشنبه نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی گزارش‌های تهیه شده درباره فیشهای نامتعارف حقوقی و مسکن مهر

دوشنبه جلسه کمیته مجلس و امور ویژه با رئیس سازمان حج و زیارت

سه‌شنبه نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون

نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش‌های تهیه شده درباره فیشهای نامتعارف حقوقی و مسکن مهر

کارگروه فرهنگی و اجتماعی؛ سه‌شنبه جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه

کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی؛ سه‌شنبه جلسه کارگروه اقتصادی، فنی‌ و عمرانی‌کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه

کارگروه سیاسی و نظامی، سه‌شنبه جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه

کارگروه قضائی؛ سه‌شنبه جلسه کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه

۲- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

یکشنبه ساعت ۱۶ انتخاب داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره خبرگزاری خانه ملت جهت معرفی به صحن، انتخاب نماینده کمیسیون در شورای اداری مجلس، سایر مباحث عمومی کمیسیون

ب- کمیسیون‌های تخصصی

۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری؛بررسی موضوع هدایت تحصیلی های اجباری

شنبه ۹ تا ۱۶ نشست کمیته بررسی لایحه برنامه ششم توسعه

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونین و رؤسای دانشگاه‌های پیام نور، جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف

ارائه گزارش سفر اعضای کمیسیون به استان خراسان رضوی توسط آقای دکتر میرزاده

ارائه گزارش جلسه کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش و معاونین در خصوص موضوع هدایت تحصیلی توسط آقای دکتر محمدی

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه

دوشنبه ۸ تا ۹ دعوت از وزیر علوم، تحقیقات وفناوری جهت پاسخگویی به سؤالات:آقای جلال محمودزاده، آقای مهرداد لاهوتی، آقای سیدکاظم دلخوش، آقای محمدرضا پورابراهیمی، آقای امیر خجسته، خانم هاجر چنارانی

نشست کارگروههای تخصصی آموزش و پرورش، فرهنگ و تربیت اسلامی، تحقیقات و فناوری، کارگروه آموزش‌عالی و پزشکی، کارگروه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی

سه‌شنبه ساعت تبادل اخبار و ارائه گزارش فعالیت‌ها و مسائل مرتبط توسط رؤسای کارگروهها در دو هفته گذشته

دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف

دعوت از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف

چهارشنبه ۹ تا ۱۶ نشست کمیته بررسی لایحه برنامه ششم توسعه

۲- کمیسیون اجتماعی؛ربیعی به سئوالات ۷ نماینده پاسخ می دهد

یکشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ انتخاب سه نفر ازاعضاء جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دوشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ متعاقباً اعلام خواهد شد.

سه‌شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۵ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:جلال محمودزاده نماینده مهاباد (دو مورد)، نگهبان سلامی نماینده خواف، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه (دو مورد)،بهروز نعمتی نماینده تهران،علی بختیاری نماینده بافت، محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان (دو مورد )، آقای محمود صادقی نماینده تهران

۱۵ تا ۱۶ لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

۱۶ تا ۱۸ جلسه کارگروه بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳- کمیسیون اقتصادی؛بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی

یکشنبه؛ بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی.

دوشنبه؛ جلسه کارگروه مالیاتی در ارتباط با ادامه بررسی طرح یک فوریتی تنقیح قوانین مالیاتی کشور

ساعت جلسه کارگروه بیمه همگانی در ارتباط با ادامه بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

سه‌شنبه ۱۴ تا ۱۷ بررسی لایحه موافقتنامه همکاری­های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان،بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک، بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن، بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه؛ ۷ تا ۸ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون و بررسی اخبار اقتصادی روز

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛بررسی حادثه تروریستی ریجاب اسلام آباد غرب

یکشنبه؛ ساعت ۱۴ انتخاب و معرفی سه‌نفر از اعضای‌کمیسیون جهت بررسی‌لایحه برنامه ششم توسعه

ساعت دعوت از وزیر اطلاعات جهت، استماع گزارش آخرین اخبار و تحولات منطقه و پاسخگویی به سؤال آقای حشمت‌اله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب.

ساعت ۱۵/۴۵ استماع گزارش رئیس کارگروه امنیت درباره بررسی حادثه تروریستی منطقه ریجاب اسلام آباد غرب.

سه‌شنبه؛ ساعت ۶ نشست هیأت رئیسه کمیسیون

ساعت ۱۴ بررسی و جمع‌بندی نهائی طرحها و لوایح مطروحه در کارگروهها

ساعت ۱۴بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین (اعاده شده از شورای نگهبان)

ساعت ۱۵/۱۵ استماع گزارش فرماندهی نیروی انتظامی و معاونین ایشان

کارگروه امنیت؛ یکشنبه ساعت ۱۶؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۸۸۱) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ،بررسی طرح اساسنامه کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران (چاپ ۶۰)

کارگروه روابط خارجی

یکشنبه ساعت ۱۶ بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک، بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن؛بررسی لایحه موافقتنامه همکاری­های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

کارگروه دفاعی؛ سه‌شنبه ساعت ۱۴ بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای‌مسلح

۵- کمیسیون انرژی؛بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور

یکشنبه؛ گزارش وزیر نیرو و معاونان ایشان درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی آن وزارتخانه؛ دوشنبه ساعت ۹ تا ۱۰ بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارت نفت،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه وزارت نیرو با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارت نیرو،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سازمان انرژی اتمی ایران با حضور مسؤولین و کارشناسان آن سازمان،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با حضور مسئولان وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد.

سه‌شنبه؛ گزارش وزیر نفت و معاونان ایشان درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی آن وزارتخانه

۶- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات؛بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵

یکشنبه؛ انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به برنامه ششم توسعه.

رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۵ کل‌کشور.

جمع‌بندی نهائی آیین‌نامه داخلی کمیسیون و تشکیل کارگروههای‌تخصصی

دوشنبه؛ جلسات صبح و عصر کمیسیون متعاقباً اعلام می‌شود.

سه‌شنبه؛ رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۷- کمیسیون بهداشت و درمان؛وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سئوالات ۴ نماینده به مجلس می آید

یکشنبه؛ بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۵ کل‌کشور

بررسی طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب‌رسان به سلامت درفضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای (اعاده شده از شورای نگهبان).

بررسی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق‌بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند

دوشنبه؛ بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه

بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه.

سه‌شنبه، ساعت ۱۴ استماع گزارش ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه‌های آن مرکز

دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤالات:آقای محمد دهقانی‌نقندر نماینده چناران، طرقبه و شاندیز، آقای جلال محمودزاده نماینده مهاباد، آقایان نادر قاضی‌پور و علیرضا رحیمی نمایندگان ارومیه و تهران.

۸- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور؛بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هفت منطقه ازاد تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی

یکشنبه؛ بررسی‌لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نشست مشترک با فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر

بررسی طرح استفساریه ماده (۷۳) و تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

سه شنبه ؛ ادامه بررسی‌لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هفت منطقه ازاد تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی.

۹- کمیسیون صنایع و معادن؛برنامه‌ها و تدابیر اتخاذ شده جهت حفاظت از اطلاعات مشتریان از سوی اپراتورهای تلفن همراه

یکشنبه؛بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (۱۳۹۹- ۱۳۹۵) (فرعی- چاپ ۱۱۵)

انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد

دوشنبه؛ اخبار و بررسی پیشنهادهای واصله درمورد لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران.

سه‌شنبه؛ بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هفت منطقه تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (فرعی- چاپ ۱۳۴)

گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه

جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص؛ گزارش مسئولان امر درخصوص برنامه‌ها و تدابیر اتخاذ شده جهت حفاظت از اطلاعات مشتریان از سوی اپراتورهای تلفن همراه؛ گزارش مسؤولین امر درخصوص نحوه مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و نتایج اقدامات أخیر در این رابطه.

۱۰- کمیسیون عمران؛بررسی سانحه جاده‌ای (اتوبوس) در محور چالوس -تهران

یکشنبه؛ انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون عمران جهت عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران.بررسی کلیات لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،با حضور مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

دوشنبه؛ بازدید اعضای کمیسیون عمران از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره).

سه‌شنبه؛ بررسی مواد ارجاعی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۹ - ۱۳۹۵) (ویرایش جدید)با حضور مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

بررسی گزارش کارگروه قیر در نحوه اجرای بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

کارگروه؛ یکشنبه بررسی سانحه جاده‌ای (اتوبوس) در محور چالوس تهران با حضور مسؤولین وزارت راه و شهرسازی، پلیس راه کشور، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان بازرسی کل کشور

۱۱- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه ؛بررسی‌لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

سه شنبه؛ دعوت از ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت معارفه و بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف و برنامه‌های آتی سازمان.

کارگروه ارشاد، تبلیغات اسلامی و گردشگری، در روز دوشنبه ادامه بررسی اولویت‌های کاری کارگروه را دستور کار قرار داده است.

کارگروه فرهنگ، هنر و رسانه دوشنبه ادامه بررسی اولویت‌های کاری کارگروه و همچنین بحث و بررسی پیرامون مسائل سینما با حضور رئیس سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دستورکار دارد.

کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان؛ ادامه بررسی اولویت‌های کاری کارگروه و بحث و بررسی پیرامون مسائل لیگ برتر و نقل و انتقالات آن با حضور رئیس فدراسیون فوتبال در دستورکار قرار دارد.

۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی؛وزیر دادگستری برای پاسخ به سئوالات ۵ نماینده به مجلس می آید

روز یکشنبه؛ بررسی آخرین اخبار، بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی و بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار کمیسیون قرار دارد.

سه‌شنبه ؛ دعوت از وزیر دادگستری جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:محمد دهقانی‌نقندر نماینده چناران و طرقبه، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، علیرضا ابراهیمی نماینده رامیان و آزادشهر، حسینعلی‌حاجی و نادر قاضی‌پور نمایندگان شاهین‌شهر، میمه، برخوار و ارومیه و در ادامه جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون برگزار می شود.

کارگروه فرعی ویژه؛ دوشنبه بررسی موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

کارگروه فرعی حقوق جزا؛ دوشنبه بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب- برق- تلفن-فاضلاب و گاز (چاپ ۸۴)

کارگروه فرعی حقوق عمومی؛ چهارشنبه بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرائی

۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هـوا

مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی

بررسی پیرامون لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هـوا

بررسی کلیات لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹) (فرعی- چاپ۱۱۵)

سه‌شنبه؛مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی

استماع گزارش وزیر نیـرو در خصوص تشریح اهداف، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده وزارتخانه درسال جاری؛مصوبات شورای‌عالی آب؛ برنامه جایگزینی سوخت گاز طبیعی به‌جای سوخت مازوت در نیروگاههای کشور؛ سیاست‌های آتی وزارتخانه در زمینه آب و انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه پنجساله ششم توسعه

کارگروه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست؛

دوشنبه ساعت ۹ تا ۱۱ بحث و بررسی پیرامون برخی مسائل مبتلا به بخش کشاورزی با حضور هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی.

دوشنبه ساعت ۱۱ تا ۱۳ بررسی ‌مواد ارجاعی‌ و پیشنهاد واصله نمایندگان درخصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

کارگروه کشاورزی:دوشنبه؛بررسی ‌مواد ارجاعی‌ و پیشنهاد واصله نمایندگان درخصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹) (فرعی- چاپ ۱۱۵)

کارگروه آب:دوشنبه؛بررسی ‌مواد ‌ارجاعی‌ و پیشنهاد واصله نمایندگان درخصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

کارگروه دام و طیور و آبزیان:دوشنبه بررسی ‌مواد ‌ارجاعی‌ و پیشنهاد واصله نمایندگان درخصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.