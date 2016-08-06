ارائه پیشنهاد مسافربری شدن فرودگاه پیام به وزارت ارتباطات

سیدحمید طهائی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که چرا اهتمام جدی برای مسافربری کردن فرودگاه پیام از سوی مسئولان و متولیان امر وجود ندارد، اظهار کرد: مجوز فرودگاه پیام برای حمل و نقل تجاری و ترانزیت باری (کارگو) اخذ شده است.

وی با بیان اینکه شرکت پست مجوز را برای ایجاد هاب پستی اخذ کرده است، افزود: برای گرفتن مجوز پرواز به منظور مسافربری کردن فرودگاه پیام باید تشریفات خاصی انجام شود.

استاندار البرز اخذ مجوزهای جدید برای مسافربر شدن فرودگاه پیام را زمان بر دانست و با تاکید بر اینکه این مهم باید مورد بررسی جدی قرار گیرد تا بتوان مجوزهای لازم را اخذ کرد، یادآور شد: در این بازه زمانی وزارت ارتباطات مسئولیتی برای حمل و نقل مسافران احساس نمی کند.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاداتی به منظور مسافربری کردن فرودگاه پیام به وزارت ارتباطات ارائه شده است، گفت: برای قانع کردن وزارت ارتباطات به منظور تحقق این مهم باید مذاکراتی صورت گیرد.

پیش از این استاندار البرز در دیدار با مشاوران اقتصادی کشور سنگاپور، فرودگاه پیام را قطب اقتصادی منطقه اعلام و بر ضرورت گسترش ظرفیت خطوط هوایی مسافربری تأکید کرده بود.

طهائی با تاکید بر اینکه فرودگاه پیام به عنوان دروازه صادراتی با جذب سرمایه گذاری خارجی نقش ویژه ای در اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد، گفته بود: پنجره واحد گمرک نیز باید در این زمینه باید پر رنگ تر ظاهر شود.

پیش از این استاندار البرز با اشاره به آغاز مطالعات طراحی زیرساخت های شهر اقتصادی پیام، گفته بود: این دروازه صادراتی می تواند بخشی از دیدگاه های مقام معظم رهبری را در بحث اقتصاد مقاومتی محقق سازد.

همچنین طهائی روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به برخی گلایه مندی ها مبنی بر اینکه سوخت بنزین در فرودگاه پیام به سبب آزاد بودن، صادرات را با مشکل مواجه کرده است، گفته بود: همه مشکلات باید توسط افراد مسئول به وزارتخانه های مدنظر انعکاس داده شود. به طور قطع هر فردی در زمینه کاری خود به نوعی نمایندگان وزیران در بخش های مربوطه محسوب می شوند از این رو باید پاسخگوی مسائل مرتبط با وزارتخانه های خود باشند.