علی قلمسیاه مدیر گالری «تم» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برپایی یک دوره مرور عکس های دهه های مختلف عکاسی در ایران از جنبه زیبایی شناختی گفت: ما با همکاری انجمن عکاسان دفاع مقدس که آرشیو غنی از عکس های دوره دفاع مقدس دارند و از میان میلیون ها عکس حدود ۱۴ عکس را که علاوه بر جنبه خبری و مستند بودن جنبه هنری هم دارند انتخاب کرده‌ایم تا یک نمایشگاه با رویکرد خاص در این زمینه برپا کنیم.

وی درباره رویکرد خود در این باره توضیح داد: ما می خواهیم از میان عکس‌ها یک تحلیل هنری از دهه شصت بیرون بکشیم. البته از آنجا که ۷ سال از دهه ۶۰ در دوران جنگ گذشت عکاسی جنگ به عنوان عکاسی مستند در آن دوران غالب است و شاهد میلیون ها عکس مستند و خبری از این دوران هستیم. انتخاب ۱۴ عکس از میان این تعداد عکس کار سختی است اما ما دنبال عکس هایی هستیم که علاوه بر مستند و خبری بودن گرایش هنری داشته باشند.

قلمسیاه افزود: حدود سه ماه برای این کار زمان نیاز است و بنا داریم همین رویکرد را برای دهه های ۷۰ و ۸۰ هم برپا کنیم. در واقع از دل عکس های مستند و خبری آن عکس هایی که جنبه هنری دارند بیرون می‌کشیم و درباره شان از دید دانشگاهی بحث می‌کنیم. بنا داریم برای هر کدام از این رویدادها بازه زمانی ۴۵ روزه داشته باشیم تا تبیین موضوع به طور کامل جا بیفتد.

این عکاس همچنین درباره راه اندازی گالری «تم» که نخستین نمایشگاهش با عنوان «هفت گذر» را در اواخر تیرماه تا اوایل مرداد ماه برگزار کرد نیز بیان کرد: در این گالری که مخصوص نمایشگاه عکس خواهد بود بنا داریم روی مباحثی مثل اینکه در دنیای امروز «آرت» چگونه تعریف می شود و مرزهای بین اثر انتزاعی، کانسپتچوال آرت، یک بیان زیبایی شناسی صرف و... چیست بحث کنیم. در نمایشگاه «هفت گذر» هم یک موضوع از نگاه چند عکاس و با زاویه دیدهای هنری متفاوت بیان شده بود تا مرز بین بیان های هنری و تفاوت نگاه مشخص شود.