عدالت حقوق بشری آمریکا به درد خودش می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نورالله طبرسی در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به بدعهدی آمریکاییها در عمل به حقوق بشر اظهار داشت: حقوق بشر تنها مربوط به اسرائیل نیست بلکه کشورهای دیگر نظیر لبنان، سوریه، عراق و غیره را نیز شامل میشود.
وی با عنوان اینکه آمریکاییها حقوق بشر را نمیشناسند از عربستان بهعنوان برادر یهود یادکرد و گفت: دولت عربستان زخم بزرگی بر دل مسلمان گذاشته است و دست آنان در دست یهود و اسرائیل است.
امامجمعه ساری خواستار محاکمه عامل و مسببان حادثه منا شد و گفت: آمریکا و آنانی که دم از حقوق بشر میزنند چرا در این زمینه سکوت کردهاند.
نماینده ولیفقیه در مازندران، بر لزوم تحقق و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: با تحقق این اصل نیازی به کرشمه بیگانگان نداریم و باید به توانمندیهای درون کشور توجه کرد.
آیتالله طبرسی، خواستار رسیدگی به مشکلات کشاورزان شد و گفت: کشاورزان به تقدیر نیاز ندارند بلکه باید مشکلات و چالشهای فراروی آنان رسیدگی شود.
وی از کشاورزی بهعنوان مظهر خوداتکایی و استقلال یادکرد و گفت: باید به گرفتاری و مشکلات کشاورزان توجه شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران با گرامیداشت روز خبرنگار از خبرنگاران خواست تا در فرآیند اطلاعرسانی، صادقانه عمل کنند و اخبار راآنگونه که هست منعکس کنند.
وی همچنین با اشاره به بدعهدی آمریکا در مسئله برجام یادآور شد: باید راه رهبری و شهدا را سرلوحه کاری خود قرار دهیم زیرا از برجام چیزی نصیب ما نشده است.
امامجمعه ساری با گرامیداشت دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت معصومه (س) عنوان کرد: دختران جامعه باید این بانوی همام را سرلوحه خود قرار دهند و اگر این حضرت الگوی ما باشد دیگر وضعیت حجاب چنین نخواهد شد.
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