هيچ كدام از شهربازي ها استاندارد و ايمن نيست

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، نسبت به غير استاندارد بودن وسايل بازي شهربازي هاي اصفهان هشدار داد.

مرتضي بيشه اي با اشاره به اينكه طراحي و ساخت وسايل بازي در شهربازي هاي استان ابتكاري است ، گفت: استاندارد طراحي و ساخت اين وسايل بايد از ابتدا رعايت مي شد ولي متاسفانه اين كار انجام نشده است.

وي در ادامه اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه موسسه استاندارد و وزارت كشور ، تمامي شهرداري ها و شهرك هاي بازي ملزم به رعايت استاندار اجباري هستند و اين اداره تا 3 ماه ديگر با متخلفاني كه به ايمن سازي وسايل بازي كودكان توجه نكنند ، برخورد قانوني مي كند.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان با بيان اين مطلب كه شهرهاي بازي به پيمانكاران بخش خصوصي واگذار شده است ، گفت: براي استاندارد كردن وسايل بازي ، اخطاريه اي در يك مرحله به اين شهرك ها ارسال شده است اما مالكان به خاطر هزينه هاي استاندارد و ايمن سازي ، تا كنون استقبال نكرده اند و حركتي در اين زمينه انجام نشده است.