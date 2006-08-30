پاس با جلالي در انديشه قهرماني آسيا / جواني و انگيزه در باشگاهي با امكانات حرفه اي

به گزارش خبرنگار مهر سبزپوشان پايتخت از فرداي روزي كه با تنها يك امتيازاختلاف قهرماني ليگ پنجم را ميليمتري به استقلال تهران واگذار كردند ، براي ليگ ششم دست به كار شدند و با تغييرات وسيع در مجموعه تشكيلات باشگاه ، مهياي حضور قدرتمند در فصل جديد مسابقات ليگ برتر شدند.



تحولات پاس درفصل جديد ازمديريت باشگاه آغاز شد و مصطفي آجورلو پس از 7 سال حضور موفق در راس اداره باشگاه پاس با دعوت دكتر قاليباف اين بار مسئوليت تربيت بدني شهرداري كلان شهر تهران را برعهده گرفت.

با جدايي آجورلو گزينه هاي بسياري براي قرار گرفتن در راس مديريت باشگاه پاس مطرح شد ولي در نهايت با تدبير فرمانده نيروي انتظامي سردارغياثي كه از سوابق ورزشي در رشته فوتبال و سوابق مديريتي درهيات مديره باشگاه ابومسلم برخوردار بود به عنوان مديرعامل جديد باشگاه پاس انتخاب شد .

پاس كه فصل گذشته عليرغم هزينه هنگفت و استخدام مربي سرشناسي نظيرمصطفي دنيزلي نتوانسته بود عنوان قهرماني ليگ برتر را بدست آورد با رويكردي تازه به مربيان ايراني بار ديگر مجيد جلالي را كه تداعي گرخاطره خوش قهرماني ليگ 84 بود را به عنوان سرمربي جديد خود برگزيد . جلالي به عنوان يك مربي موفق و علم گرا در فوتبال كشور قطعا براي بازگشت به پاس اهداف بزرگي را در سر مي پروراند . او سالهاست از قهرماني آسيا با پاس بعنوان يك آرزو ياد مي كند و اين هدف بزرگ او را وادار مي كند تا با تلاش و پشتكار مضاعفي تيمش را براي ليگ ششم آماده كند .



بازگشت جلالي به پاس با رفتن تعدادي از بازيكنان بزرگ و تاثيرگذار اين تيم همراه شده است كه بي ترديد بخشي از دغدغه هاي ذهني او يافتن جايگزينان مناسب براي اين نفرات خواهد بود.



نكونام ، برهاني ، بياتي نيا ، نكيسا و ربيع خواه بازيكناني كليدي هستند كه امسال جايي درپاس ندارند و جلالي با حسرت از جدايي آنها نام مي برد. درمقابل لفته حميدي ، علي كريمي ، عباس آقايي ، محمد غلامي و مهدي جعفرپور نفراتي هستند كه امسال به تيم پاس پيوسته اند و دركنار جوانان باتجربه اي نظير منيعي ، شكوري ، نصرتي ، رحمتي ، پاشايي يكي از جوانترين و انرژيك ترين تيم هاي ليگ را ساخته اند كه جواني و انگيزه در آن موج مي زند . پاس با امكانات سخت افزاري مناسب ، زمين چمن استاندارد ، كادر فني مجرب و داشتن بازيكنان جوان و سرشار ازانگيزه شايد چيزي براي قهرماني كم و كسر نداشته باشد .

براي پاس به عنوان پرطرفدارترين تيم پايتخت پس از استقلال و پرسپوليس ، اين روزها ورزشگاه دستگردي در قلب شهرك اكباتان به خواستگاهي براي طرفداران اين باشگاه پرافتخارتبديل شده است تا درديدارهاي خانگي نقش "يار دوازدهم" را براي پاسي ها ايفا كنند . پاس با داشتن اين ورزشگاه اختصاصي و استاندارد كه سابقه دو دوره برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را نيز دارد امسال حساب ويژه اي بر روي بازيهاي خانگي خود بازخواهد كرد و تيم هاي ميهمان به سادگي نخواهند توانست از اين ورزشگاه با امتياز خارج شوند .



ملا اسماعيلي سرپرست پاس با اطمينان از قهرماني اين تيم در ليگ ششم مي گويد :" براي قهرماني هر تيمي بايد مجموعه اي از عوامل مهيا باشد و به نظر من اين عوامل امسال در پاس وجود دارد.

او ادامه مي دهد :" مجموعه باشگاه پاس از هيات مديره و مديرعامل گرفته تا سرمربي و بازيكنان همگي تنها و تنها به قهرماني فكر مي كنند و سابقه يكبار كسب اين عنوان شرايط روحي مناسبي را براي ما فراهم كرده است ."



سرپرست پاس هنوز با حسرت درباره از دست رفتن قهرماني فصل گذشته حرف مي زند :" ما ميليمتري قهرماني را به استقلال واگذار كرديم . هنوزهم مساوي با شهيد قندي ، سپاهان و شكست از ذوب آهن را فراموش نكرديم . اما امسال از همان هفته اول نمي خواهيم هيچ امتيازي را از دست بدهيم ."

مجيد جلالي هم بازگشت خود را به پاس دوره تازه اي در دوران مربيگري خود مي داند : " مي خواهم خيلي چيزها را ثابت كنم . بعضي ها قهرماني هاي من با پاس و صبا باطري را زير سئوال مي برند ولي امسال آمده ام تا ثابت كنم اين قهرماني ها كاملا روي برنامه ريزي و حساب و كتاب بوده . خيلي ها هم منتظرند تا كار من را در پاس ببينند . بهرحال مي دانم انتظارات از من بالاست ."



جلالي درباره تيم پاس مي گويد ": من تيم را براي قهرماني بستم . 80 درصد نفرات مورد نظرم جذب شدند . با امكانات و حمايت هاي مديريت باشگاه شرايط خوبي براي قهرماني داريم . بعد از قهرماني سومين دوره ليگ برتر آرزوي من قهرماني با پاس در ليگ قهرمانان آسياست . "



بهرحال پاس با مجموعه اي متحول شده امسال قهرماني ليگ برتر را هدف گرفته و به نظر مي رسد در راه تحقق اين هدف از تمامي شرايط نيز برخوردار است . بايد ديد جلالي و مردان جوانش امسال چگونه خود را براي عبور از مسير دشوار ليگ و ايستادن بر سكوي قهرماني آماده كرده اند .