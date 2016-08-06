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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۴

آزادیخواه با مهر مطرح کرد؛

گزینه های فراکسیون ولایت و امید برای هیات نظارت بر صداوسیما

گزینه های فراکسیون ولایت و امید برای هیات نظارت بر صداوسیما

سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: ۴ نامزد کمیسیون فرهنگی به هیات ر ئیسه مجلس معرفی شدند تا ۲ نفر از این نمایندگان در صحن علنی برای عضویت در هیات نظارت بر صدا و سیما انتخاب شوند.

احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص گزینه های کمیسیون فرهنگی برای عضویت در هیات نظارت در صداوسیما گفت: کمیسیون فرهنگی ۴ نامزد را برای عضویت در این هیات انتخاب کرده که از این میان ۲ نفر در صحن علنی انتخاب می شوند.

وی اظهار داشت: غلامرضا کاتب، احسان قاضی زاده، حجت الاسلام احمد مازنی و حجت الاسلام مهدی شیخ چهار نامزد کمیسیون فرهنگی هستند که به صحن علنی مجلس معرفی می شوند تا دو نفر از آنها برای عضویت در هیات نظارت در صدا و سیما انتخاب شوند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: فراکسیون های ولایت و امید هر کدام به اعضای خود در خصوص انتخاب نامزدهای مورد نظر توصیه هایی را داشتند.

کد مطلب 3732595

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