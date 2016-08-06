خبرگزاری مهر - گروه استانها: بیمارستان آیتالله بروجردی در سال ۸۶ پس از گذشت یک سال از زلزلههای مخرب سال ۸۵ کلنگ زنی شد درست زمانی که دو بیمارستان فرسوده بروجرد از سوی وزارت راه و وزارت بهداشت تخریبی اعلام و مقرر شد بیمارستانی جایگزین بیمارستان امام خمینی بروجرد بانام آیتالله بروجردی در این شهرستان ساخته شود و پس از احداث آن، بیمارستان ۱۰۵ ساله امام خمینی (ره) بروجرد تخریب و به مرکز جراحی قلب تبدیل شود.
بیمارستانی در میان وعدهها
از آن رویدادها امروز ۹ سال است که میگذرد اما نه خبری از افتتاح بیمارستان آیتالله بروجردی به گوش میرسد و نه روشنایی از مرکز جراحی قلب در این شهرستان دیده میشود بهنحویکه میتوان گفت رویکرد مثبتی برای توسعه بخش درمان در بروجرد دیده نشده است.
کمبود فضای درمانی از یکسو و فقر تجهیزات پزشکی و کمبود پزشک از سوی دیگر موجب شده است بخش مهمی از بروجردیها برای درمان بسیاری از بیماریهای سطحی و یا حتی جراحیهای عادی راهی استانهای همجوار شده و سختیهای فراوانی را متحمل شوند، موضوعی که آنقدر در بروجرد نهادینهشده که گویی به یک امر عادی تبدیلشده است.
با همه این مشکلات مردم بروجرد سالهاست انتظار افتتاح بیمارستان آیتالله بروجردی را میکشند بیمارستانی که طراحی آن دیگر بهروز نیست و مربوط به یک دهه گذشته است و در بازدید از این بیمارستان به نظر هنوز فضای درمانگاهی در آن تکمیل نشده است.
تعمیر بیمارستانهای فرسوده در کنار بیماران بستری!
رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت درمانی بروجرد اظهار داشت: امروز وضعیت درمان مردم بروجرد به نحوی است که دیگر بحث مدیریتی خیلی نمیتواند در آن تأثیرگذار باشد.
محسن صیرفی تصریح کرد: بیمارستانهای بروجرد با قدمت ۱۰۰ سال را در نظر بگیرید که به علت کمبود در فضای درمانی مجبور هستیم در یک اتاق چهار تخته شش بیمار را بستری کنیم بهنحویکه پرستار و پزشک بهسختی از بین تختها عبور میکنند.این اتفاق در حالی میافتد که در راهروهای بیمارستان نیز بیمار بستریشده و وضعیت ناهمگون و بههمریختهای را به وجود آورده است.
وی عنوان کرد: بیمارستانهایی با این قدمت و این حجم بیمار بهوفور برایش مشکلات زیادی به وجود میآید کوچکترین این مشکلات پر شدن چاه فاضلاب، گرفتن فاضلاب، ترکیدن لوله آب و ...است که درزمان تعمیر مجبور هستیم درحالیکه بیمار بستری است در کنار بیمار فضای غیربهداشتی تعمیرات را انجام دهیم چراکه فضای جایگزینی برای اینگونه موارد نداریم.
وقتی اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی به یک میلیارد میرسد!
رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با ابراز تأسف از تعطیلی پروژه بیمارستان آیتالله بروجردی گفت: در سال گذشته گفته شد ۲۰ میلیارد تومان به این پروژه تعلقگرفته است اما با صحبتهایی که با پیمانکار این پروژه داشتهایم متوجه شدیم تنها یک میلیارد تومان به این پروژه تعلقگرفته است.
صیرفی ادامه داد: در سال ۹۴ قرار بر این بود ۲۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص داده شود اما به استناد صحبتهای پیمانکار پنج میلیارد تومان توسط وی در این پروژه هزینه شده است اما تنها یک میلیارد تومان به آن تخصیص پیداکرده و به همین جهت این پروژه در شرایط کنونی تعطیلشده است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این بیمارستان با وزارت راه و شهرسازی است گفت: وزارت بهداشت تنها تجهیز و بهرهبرداری از این پروژه را بر عهده دارد به همین منظور شبکه بهداشت بروجرد در تکمیل این پروژه نمیتواند نقشی داشته باشد.
فضای آموزشی بیمارستان احداث نشد
رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد ادامه داد: این بیمارستان تنها ۱۶۰ تخت درمانی دارد اما با همین میزان هم میتواند بروجرد را برای مدتی از بحران درمانی خارج کند.
صیرفی گفت: بیمارستان آیتالله بروجردی در زمان تصویب بهعنوان یک بیمارستان آموزشی مدنظر بود اما متأسفانه با همه این ویژگیها ۶۰۰ متر فضای آموزشی موردنیاز در این بیمارستان هنوز احداث نشده است.
وی افزود: ما بارها درخواست بخش MRI را دادهایم اما متأسفانه این بخش هنوز اجرایی نشده است و حتی «پد هلیکوپتر» در آن به اجرا درنیامده که امید است با توجه به زلزلهخیز بودن بروجرد پد هلی کوپتر در این بیمارستان اجرایی شود.
بیمارستانی میان زمین و آسمان!
این سخنان در حالی مطرح میشود که معاون اداره راه و شهرسازی بروجرد بهصراحت میگوید در طراحی این بیمارستان بخش آموزشی دیده نشده است و اجرای MRI در این بیمارستان را بهطورکلی رد میکند.
معاون اداره راه و شهرسازی بروجرد در تشریح وضعیت این بیمارستان به خبرنگار مهر میگوید: بیمارستان آیتالله بروجردی در حال حاضر در طراحیاش یک بیمارستان آموزشی نیست به همین منظور فضای آموزشی در آن دیده نشده است.
احمد پارسا ادامه داد: ممکن است پسازآنکه این بیمارستان تکمیل شود طرح توسعهای برای این بیمارستان در نظر گرفته شود و در آن فضای آموزشی نیز مدنظر قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: برای اجرای طرح توسعه این پروژه در قالب آموزشی شدن این بیمارستان باید مصوبهای شکل بگیرد و برای آن ردیف اعتباری جداگانهای تصویب شود اما در حالت کنونی در نقشهها چیزی بهعنوان فضای آموزشی دیده نشده است.
اعتباری برای بیمارستان آیتالله بروجردی اختصاص نیافته است
معاون اداره راه و شهرسازی بروجرد در ارتباط با بخش MRI بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی بروجرد گفت: در طراحی این بیمارستان هنوز چیزی تحت عنوان MRI در دستور کار نیست و به نظر اگر قرار است چنین چیزی اجرا شود باید در طرح توسعه بیمارستان بهعنوان فاز دوم پروژه لحاظ شود.
پارسا افزود: در سال گذشته برای این پروژه ۱۴ میلیارد تومان قرار بود تخصیص یابد که تنها شش میلیارد تومان اختصاصیافته است و در سال ۹۵ هنوز نه اعتباری تخصیصیافته و نه چیزی ابلاغشده است اما ما درخواست ۲۰ میلیارد تومان کردهایم.
وی ادامه داد: این بیمارستان هماکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اگر امسال ۱۵ میلیارد تومان نیز به این پروژه اختصاص یابد شاید بتوان پیشرفت فیزیکی مناسبی در آن دیده شود.
معاون اداره راه و شهرسازی بروجرد با تائید اینکه این پروژه هماکنون تعطیلشده است گفت: پیمانکار این پروژه از وزارت راه پنج میلیارد تومان طلب دارد و اگر قرار است این پروژه تکمیل شود حداقل ۲۳ میلیارد تومان دیگر نیاز است.
رونمایی از وعده جدید وزیر برای مردم بروجرد
اما این سخنان در حالی مطرح میشود که وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به شهرستان بروجرد از وعدهای دیگر برای مردم این شهرستان رونمایی کرد، عباس آخوندی عصر پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید از بیمارستان«آیتالله بروجردی» شهرستان بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیمارستان «آیتالله بروجردی» پیشرفت خوبی دارد.
وی افزود: بیمارستان «آیتالله بروجردی» حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۲۲ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان بیمارستان«آیتالله بروجردی» نیاز است، بیان داشت: همچنین حدود ۷۰ میلیارد برای خرید تجهیزات این بیمارستان موردنیاز است.
سفرهای بینتیجه آقای وزیر به شهرستان بروجرد
آخوندی گفت: اگر اعتبار لازم برای بیمارستان «آیتالله بروجردی» تأمین شود ساختمان این بیمارستان تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات موردنیاز برای تأسیسات بیمارستان «آیتالله بروجردی» خریداریشده است و اکنون این طرح در مرحله نازککاری قرار دارد، افزود: بیمارستان«آیتالله بروجردی» نیازهای عمومی و تخصصی بیماران شهرستان بروجرد و لرستان را برطرف خواهد کرد.
این سخنان در حالیست که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به شهرستان بروجرد طی سال ۹۳ وعده بهرهبرداری از بیمارستان آیتالله بروجردی را در پایان سال ۹۴ داده بود.
با این اوصاف این بیمارستان در میان وعدههای پیدرپی وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی و شهرستانی دستبهدست میشود و مردم بروجرد باید هر بار منتظر یک وعده جدید از مسئولان باشند و راهی استانهای دیگر برای درمان دردهای خود شوند.
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