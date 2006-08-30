ورزشكاران ايراني از ركوردهاي آسيايي و جهاني عقب هستند

سعيد هاشمي قهرمان پرش ارتفاع مرحله دوم ليگ دووميداني كشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود : پس از پايان دوران مصدوميت، تمرينات با برنامه اي را دنبال كردم تا توانستم در مرحله دوم ليگ همراه با تيم دووميداني ذوب آهن با كسب ركورد 2متر و8سانتيمتر برسكوي نخست قراربگيرم.

وي افزود: فدراسيون دووميداني براي ماده پرش ارتفاع جهت عضويت در تيم ملي بمنظور شركت در مسابقات آسيايي دوحه قطر ركورد 2متر و 16سانتيمتر را مد نظردارد كه براي رسيدن به اين هدف از انگيزه كافي برخوردارم و همچنان تمريناتم را به صورت مستمر و منظم ادامه مي دهم.

قهرمان ماده پرش ارتفاع آموزشگاههاي جهان درسال 2004 گفت: ماده پرش ارتفاع، ظرافت و تكنيك بسياربالايي را مي طلبد كه متاسفانه ورزشكاران ايراني از ركوردهاي آسيايي و جهاني اين رشته عقب هستند كه براي نزديك شدن به ركوردهايي كه ورزشكاران ديگر قاره ها به آن دست مي يابند بايد ورزشكاران اين رشته از همان سنين نونهالي در يك پروسه قهرمان پروري قرار بگيرند و با بهره گيري از دانش مربيان خارجي سطح كيفي آنها بالا رود.