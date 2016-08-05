اولین جلسه تمرینی شمشیربازان ایران در ریو برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که روز گذشته وارد ریودوژانیرو محل برگزاری بازی های المپیک شد، امروز نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

در این جلسه تمرینی محتبی عابدینی و علی پاکدامن زیر نظر پیمان فخری تمرینات شان را پیگیری کردند. بر اساس قرعه کشی انجام شده هر دو نماینده شمشیربازی کشورمان در دور اول المپیک باید با قهرمانان اروپا روبرو شوند.

مجتبی عابدینی باید برابر یاگوت کا از اوکراین قرار بگیرد و علی پاکدامن نیز با زابو از آلمان مسابقه خواهد داد. پاکدامن در صورت برد در دور اول باید در گام بعدی با الکسی کومنکو روس نفر اول دنیا روبرو بشود و عابدینی نیز گوو شمشیرباز کره جنوبی را در پیش خواهد داشت.

مسابقات شمشیربازی المپیک ریو از شنبه آغاز می شود و نمایندگان ایران روز چهارشنبه در بخش انفرادی سابر به مصاف حریفان شان می روند.