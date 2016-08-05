ترکیب ثابت تیم های فولاد خوزستان و ذوب آهن مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور، ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه امروز تیم های فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم می روند.

این دو تیم در حالی امروز در برابر هم قرار می گیرند که در جایگاه سیزدهم و چهاردهم جدول رده بندی لیگ برتر تنها با یک امتیاز از دو بازی قرار دارند و از این بازی برد می خواهند تا جایگاهشان تقویت شود.

دو تیم تاکنون ۲۸ بازی در لیگ به مصاف هم رفته اند که ۱۲ برد سهم ذوب آهن، پنج برد برای فولاد و مابقی بازی ها با تساوی به پایان رسیده است.

فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: مهرداد طهماسبی، یوسف وکیا، عبدالله کرمی، محمد اهل‌شاخه، مهرداد جماعتی، اکبر ایمانی، ماتیاس چاگو، حمید بوحمدان، محمود مطلق‌زاده، عبدالله ناصری و بهرام رشیدفرخی به میدان می رود.

ذوب آهن نیز با ترکیب: محمدرشید مظاهری، محمد نژادمهدی، وحید محمدزاده، مهدی مهدی‌پور، علی همام، مهرداد قنبری، محمدرضا حسینی، محمد ستاری، مهدی رجب‌زاده، احسان پهلوان و یاسر فیضی در برابر حریف صف آرایی می کند.