دومین جشنواره تئاتر طنز دیالوگ در ساری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره تئاتر طنز دیالوگ از روز چهارشنبه با شرکت پنج گروه در بخش صحنهای و سه گروه نمایش خیابانی در بخش جنبی در ساری آغاز به کارکرد.
غلامرضا عشریه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توجه به مواهب طبیعی اعم از دریا، جنگل و کوه آثار نمایشی در قالب طنز به اجرا درامد.
وی اظهار داشت: نگاههای تخصصی در قالب هنر میتواند در حوزه مسائل طبیعی و آسیبهای اجتماعی تأثیرگذار باشد و بهعنوان نمونه در مسئله انتقال آب دریای خزر به سمنان، هنرمندان شهرستان توانستند یک نمایش خوبی در این زمینه اجرا کنند.
عشریه ادامه داد: همچنین درزمینهٔ حفاظت از رودخانه تجن نیز شاعران به شعر سرایی پر پرداختند و امروز نیز در قالب طنز نمایشهایی اجراشده است.
وی بابیان اینکه بسیاری از امور را در قالب طنز میتوانیم اصلاح کنیم زیرا زبان هنر راهی برای اجرایی شدن اهداف است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری اظهار امیدواری کرد که تا جشنواره فرصت و راهی برای انتقال پیام و اصلاح رفتارها باشد.
از ۳۵ متن نمایشی ارسالشده به دبیرخانه جشنواره، ۲۰ متن پذیرششده و فیلم ۱۷ نمایش ارسالشده بود و درمجموع پنج اثر صحنهای برای حضور در جشنواره دعوت شد.
در این جشنواره نمایش مرگ درزنه از محمودآباد به عنوان اثر برتر از نگاه مردمی انتخاب شد.
نمایش سرباز برجک شماره ۳۷ به کارگردانی امیرحسین بالی از نوشهر، سارقین به کارگردانی مسعود پور مردادی از چالوس، مرگ در زنه از محمودآباد، هرچه تو بخوای از آمل و شبنشینی در گورستان از ساری در بخش صحنهای جشنواره تئاتر طنز دیالوگ رقابت کردند.
حال زمین خوب نیست از نور به کارگردانی مهدی نصرالله زاده، تفکیک از ساری به کارگردانی یوسف یونسی، نزن و نکوب به کارگردانی حمیدرضا بختوه از ساری در بخش خیابانی حضور داشتند.
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