هفته شعر و داستان در شیراز برگزار می شود

رئیس انجمن اهل قلم فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، گفت: برنامه های کلاسی هفته شعر و داستان در قالب دوره های تابستانه دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز به مخاطبان ارایه می شود.

لیلا برزگر با اعلام اینکه هفته شعر و داستان از ۲۳ تا ۲۸ مرداد جاری در دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز برگزار می شود، افزود: از ۲۳ تا ۲۴ مرداد کلاس نقد و ترجمه با حضور و تدریس شیوا مقانلو پیرامون بحث های تخصصی، کاربردی ترجمه(از انتخاب متن تا اجرا) و کارگاه نقد ترجمه برگزار می شود.

وی، عنوان کرد: در ادامه این برنامه ها، کیوان نریمانی در کلاس شعر امروز که ۲۵ و ۲۶ مرداد جاری برگزار خواهد شد پیرامون بوطیقای نو، جهانی شدن شعر ایران و ترجمه شعر به تدریس می پردازد.

رئیس انجمن اهل قلم فارس برنامه پایانی هفته شعر و داستان دانشگاه فرهنگ و هنر را کلاس داستان کودک و نوجوان با حضور احمد اکبرپور عنوان کرد و افزود: این نویسنده خوشنام کشور پیرامون تفاوت اسطوره، افسانه، داستان، داستان فانتزی، داستان رئال و مباحث کاربردی داستان نویسی به طرح درس می پردازد.

وی با اشاره به اینکه علاقه مندان برای شرکت در کلاس های هفته شعر و داستان دانشگاه فرهنگ و هنر با شناسه @ahleghalamfars می توانند از جزئیات این دوره اطلاع یابند، بیان کرد: اسکان برای داوطلبان شهرستانی در دانشگاه تابستانه فرهنگ و هنر شیراز فراهم شده است.