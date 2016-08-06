حسین مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مراسم استانی روز خبرنگار ساعت ۱۷ عصر روز ۱۷ مرداد در هتل اریکه آمل آغاز می‌شود افزود: بیش از ۵۰ نفر در قسمت‌های مختلف جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها تقدیر می‌شوند.

وی بابیان اینکه جشنواره در ۱۰ بخش،۱۳ محور و یک محور ویژه بانام رسانه، اقتصادی مقاومتی، اقدام و عمل برگزارشده است اظهار داشت: ۱۷۰ نفر موفق به ارسال ۶۶۸ اثر در این جشنواره شده‌اند.

مرتضوی بابیان اینکه داروی جشنواره توسط استادان رشته روزنامه‌نگاری و در تهران انجام شد عنوان کرد: استاد مختاریان، رضایی، دکتر فرقانی، خانم بروجردی و بهرام پور آثار این دوره از جشنواره را داوری کرده‌اند.

وی خواستار حضور پرشور اصحاب رسانه در مراسم استانی روز خبرنگار در آمل شد.