مرتضی اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات آب‌های آزاد قهرمان استان یادواره شهید حاج حسین بصیر روز سه‌شنبه مورخه ۲۶ مردادماه ساعت ۱۰ صبح در پلاژ شرق شهرداری برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: مسابقات در دو گروه سنی زیر ۲۰ سال (متولدین ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) و بالای ۲۰ سال (متولدین ۱۳۷۵ و پایین‌تر) به ترتیب در مسافت‌های ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر برگزار می‌شود و از هر شهرستان حداکثر سه ورزشکار در هر گروه سنی به همراه یک مربی و یک سرپرست می‌توانند در مسابقات شرکت کنند.

رییس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو فریدون‌کنار خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان به همراه سرپرستان خود الزاماً باید یک ساعت قبل از شروع مسابقه با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۵، رضایت‌نامه (برای گروه سنی زیر ۲۰ سال) و معرفی‌نامه از هیئت شهرستان جهت ثبت‌نام در مکان مسابقه حضور یابند.

وی افزود: به نفرات اول تا پنجم هر گروه سنی حکم قهرمانی و جوایزی به‌رسم یادبود اهدا خواهد شد.

اسدپور یادآور شد: همچنین احکام مسئولیتی اعضای هیئت شنا، شیرجه و واترپلو فریدون‌کنار اولین بار پس از درگذشت مهدی بصیر فرزند سردار بصیر و رییس سابق هیئت شنای این شهرستان اعطا شد.

رئیس هیئت شنا فریدون‌کنار گفت: در این مراسم احکام مسئولیتی اعضای هیئت شنا توسط اعطا شد تا مجتبی عرب نژاد دبیر هیئت شنا، میثم فخاری مسئول کمیته روابط عمومی، احمد تابش مسئول کمیته آموزش و مربیان، هادی محمدی مسئول کمیته آب‌های آزاد و فرج اله مهدیدخت مسئول کمیته فرهنگی شوند.

وی افزود: احکام اعضای هیئت‌رئیسه هیئت شنا فریدون‌کنار نیز تقدیم شد که بر این اساس علی‌اکبر عرب نژاد، سیده نازبانو عزیزی، ابوالقاسم فرجی، میثم فخاری، هادی محمدی، احمد تابش، ندا_باقری، فرج اله مهدیدخت، سیف اله اسماعیلی، سید ابراهیم میرانی، سید کریم محمدی و محمدعلی نجاریان عضو هیئت رئیسه معرفی شدند.