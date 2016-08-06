۹۰ درصد تصادفات شهری مازندران مربوط به عابران و موتورسواران است

سرهنگ مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:۵۷ درصد تصادفات در استان مربوط به عابران و ۳۳ درصد راکبین موتورسیکلت است و درمجموع ۹۰ درصد تصادفات را عابر پیاده و موتورسیکلت تشکیل میدهد.
وی با تقدیر از تلاشهای فرمانداران و شهرداریهای تأکید کرد: اگر این دو مقوله را مهار کنیم کار بزرگی و خدمتی به مردم استان کردهایم و باید ایمنسازی را در معابر و جادهها توسط دستگاهها اجرایی کنیم.
سرهنگ باقری از فرمانداران خواست تا در جلسات شورای ترافیک به نظرات تخصصی و کارهای تخصصی توجه کنند و آن را در اولویت کاری برای مهار تصادفات قرار دهند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، یکی از دغدغهها را شناخت مناطق آسیبپذیر در استان دانست و گفت: در این راستا نقاط حادثهخیز شناساییشده است.
وی با اشاره به خرید دوربین و نصبان در مناطق شهری گفت: در شهر تنکابن ۱۱ دوربین شهری خریداری شد و با نصب آن ۵۰ درصد نقاط حادثهدیده با نصب دکل و دوربین ایمن میشود.
سرهنگ باقری بابیان اینکه ۹۵ درصد رانندگان ازنظر رفتاری و رانندگی خوب هستند اظهار داشت: پلیس نسبت به پنجدرصدی که آرامش شهروندان و رانندگان را سلب میکنند، قاطعانه اعمال قانون خواهد کرد.
وی راهاندازی گشتهای نامحسوس را از دیگر اقدام پلیس راهور برای کاهش تصادفات مطرح کرد و گفت: در ۱۵ روز ماه مردادماه تنها دو فقره تصادف جرحی در تنکابن به وقوع پیوسته است.
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