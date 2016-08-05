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۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۴۰

هفته سوم لیگ برتر؛

منصور پورحیدری: گل نزنید گل می خورید/ شرایط بهتر می شود

منصور پورحیدری: گل نزنید گل می خورید/ شرایط بهتر می شود

سرپرست تیم فوتبال استقلال با انتقاد از بازی این تیم گفت چنانچه از موقعیت های خود استفاده نکنید گل می خورید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در حالیکه بازی را تا دقایق پایانی با نتیجه یک بر صفر جلو بود، دو گل دریافت کرد و با شکست ورزشگاه آزادی را ترک کرد.

منصور پور حیدری در پایان دیدار استقلال برابر صنعت نفت آبادان به خبرنگاران گفت: فوتبال همین است. هنگامی که گل نزنید گل دریافت می‌کنید.

وی ادامه داد:البته شرایط اینگونه نخواهد ماند و بهتر خواهد شد. من از هواداران عذرخواهی می کنم.

پورحیدری در پاسخ به اینکه آیا بازیکنان مقصر این شکست بودند، گفت: نه من مقصر هستم که با عصا راه می روم!

کد مطلب 3732741

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