منصور پورحیدری: گل نزنید گل می خورید/ شرایط بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در حالیکه بازی را تا دقایق پایانی با نتیجه یک بر صفر جلو بود، دو گل دریافت کرد و با شکست ورزشگاه آزادی را ترک کرد.

منصور پور حیدری در پایان دیدار استقلال برابر صنعت نفت آبادان به خبرنگاران گفت: فوتبال همین است. هنگامی که گل نزنید گل دریافت می‌کنید.

وی ادامه داد:البته شرایط اینگونه نخواهد ماند و بهتر خواهد شد. من از هواداران عذرخواهی می کنم.

پورحیدری در پاسخ به اینکه آیا بازیکنان مقصر این شکست بودند، گفت: نه من مقصر هستم که با عصا راه می روم!