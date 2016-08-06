برگزاری مسابقات بین المللی بهترین راهکار برای معرفی فرهنگ کشوراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، مسولان و ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین المللی کاراته با شهردار سنندج دیدار کردند.

شهردار سنندج در این دیدار ضمن خیر مقدم به تمامی مهمانان خارجی و داخلی حاضر در مسابقات بین المللی کاراته گفت : برگزاری این مسابقات برای اولین بار در سنندج کار ارزنده و قابل تقدیری است.

مهنوچهر فخری بیان کرد : ورزش زبان صلح و آرامش است و ورزشکاران می توانند بهترین سفیران در جهت تبلیغ و ترویج صلح و آرامش در جهان باشند.

وی بیان کرد: یکی از بهترین راهکارها برای شناساندن فرهنگ وتمدن یک کشور برگزاری مسابقات ورزشی در سطح بین الملل است.

فخری افزود : کشور ایران همواره حامی صلح و آرامش بوده و مردم این کشور هم خواستار برقراری صلح و امنیت در دیگر کشورهای جهان هستند.

وی عنوان کرد : مردم استان کردستان به شجاعت و مهمان نوازی شهره هستند و ورزشکاران در طول برگزاری این مسابقات بیشتر این خصیصه بارز شهروندان سنندجی را حس خواهند کرد.

وی با بیان اینکه کاراته همچون لباس سفید اش روحی سفید دارد گفت : استان کردستان یکی از استاهای مستعدد در ورزش بخصوص رشته های رزمی است.

شهردار سنندج در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ورزشکاران ایران در المپیک ریو ابراز امید واری کرد رشته کاراته جز رشته های ورزشی در المپیک آینده باشد.

رئیس هیئت کاراته استان کردستان در این دیدار از حمایت های شهرداری سنندج در برگزاری این دوره از مسابقات تشکر کرد و گفت : 15 کشور بهراه 22 دو تیم از کشورمان در این دوره از مسابقات حضور دارند.

جلال عبدی افزود : کشورهای نظیر صبرستان، سوئیس، لیتوانی، رمانی، ایتالیا، ارمنستان، افغانستان، هلند، تاجیکستان، لهستان، بلغارستان از جمله کشورهای حاضر در این مسابقات هستند.

وی بیان کرد: امیدواریم با حمایت بیش از پیش مسولین از ورزش کاراته این رشته ورزشی به جایگاه واقعی خود برسد.