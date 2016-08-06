انجام روزانه ۲۰۰هزار نفر سفر توسط ناوگان اتوبوسرانی در شهر همدان

محمد پوروخشوری در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام یک میلیون نفر سفر روزانه در شهر همدان خبر داد و با اشاره به سهم ۲۰۰ هزار نفری اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی شهروندان توسط ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، افزود: حدود ۴۵۰ هزار نفر نیز توسط ناوگان تاکسیرانی و مابقی با خودروهای شخصی در تردد هستند.

وی با تاکید بر اینکه زمانی می توان مردم را به سمت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی سوق داد که بستر مناسب در این زمینه فراهم شده باشد، گفت: یکی از این بسترها افزایش تعداد دستگاه های اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی است که بنابر استاندارد به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه اتوبوس لازم است درحالیکه در شهر همدان با جمعیت ۵۵۰ هزار نفر تنها ۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال است که نسبت به سرانه استاندارد کمبود ۳۵۰ دستگاه احساس می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان در ادامه از دیگر عوامل دخیل در افزایش حمل و نقل عمومی را ارتقا کیفیت در حوزه بازسازی اتوبوس های قدیمی و ورود اتوبوس های جدید به ناوگان عنوان کرد و گفت: با فراهم کردن حداقل امکانات تمایل مردم به سمت سفر با وسایل نقلیه عمومی بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: طرح زمانبندی صحیح نیز در این زمینه نقش دارد چراکه اگر شهروندان بتوانند زمان حرکت و برنامه ریزی برای حمل و نقل خود را با اتوبوس هماهنگ کنند و این فرهنگ نهادینه شود، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی جای خودرو شخصی را خواهد گفت.

محمد پوروخشوری در ادامه به مشکل طراحی شبکه ترافیکی همدان اشاره کرد و افزود: تغییر برنامه زمانبندی و علت ایجاد این مشکل، مربوط به شبکه ترافیکی است چراکه بسیاری از اتوبوس ها در ساعات اوج ترافیک، قادر به اجرای برنامه زمانبندی نیستند که در این زمینه اجرای پروژه های BRT ضروری است.