اثرگذاری شهدا پایانی ندارد/ایستادگی مدافعان حرم ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مهدی طائب در مراسم سومین سالگرد شهادت اولین شهید مدافع حرم استان البرز (شهید رضا کارگربرزی) که شامگاه جمعه در مسجد غدیریه شهرستان نظرآباد برگزار شد، با تاکید بر اینکه خداوند می فرماید «شهدا زنده هستند»، با طرح این سوال که آیا شهدا به صورت روحانی زنده اند یا جسمانی، اظهار کرد: عالم برزخ عالم حیات ارواح است و ارواح همه اموات زنده اند، جسم شهدا زنده نیست ولی خداوند به شهدا یک رزق عطا کرده است.

وی در ادامه با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه فرق مرده و زنده چیست، گفت: کسی که زنده است اثرپذیر و اثرگذار است این در حالی است که کسی که می میرد دیگر قدرت اثرگذاری و اثرپذیری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شهید در راه خدا کشته می شود و جسمش گرفته می شود، گفت: به شهدا پس از شهادت رزق جدیدی عطا می شود و آنهم اثرگذاری بعد از مرگ است.

حجت الاسلام طائب با اشاره به اینکه اثرگذاری شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم ادامه دارد، گفت: دشمن به اشتباه فکر می کند که سرداران ما را در جنگ کشته و آنها را از ما گرفته است این در حالی است که اثرگذاری شهدا پایانی ندارد.

مسئول قرارگاه عمار با تاکید بر اینکه امروزه مدافعان حرم در مقابل توطئه دشمنان ایستاده‌اند، این ایستادگی را ستود و گفت: استکبار جهانی به دنبال این است که روحیه انقلابی گری را از ملت ایران اسلامی بگیرد که این یک خیال باطل است.

وی در ادامه با طرح این سوال که شهدا چرا به شهادت رسیدند، گفت: شهدا شهید شدند که انقلاب اسلامی به بیراهه نرود شهدا زنده هستند و تاثیرگذاری آنها در جامعه بر کسی پوشیده نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نباید یاد مرگ را فراموش کنیم، با اشاره به اینکه گویا برخی از مسئولان از یاد برده اند که روزی خواهند مُرد، گفت: آقایانی که فیش نجومی دارند خودشان را برحق می دانند و نیازی نمی بینند برای اقدامات خود حساب و کتاب ارائه کنند.

حجت الاسلام طائب با اشاره به اینکه هرگاه یاد خداوند فراموش شود اقداماتی از جمله فیش های نجومی سر می زند، گفت: علی ابن ابیطالب وقتی درآمدها حاصل می شد فقرا را صدا می زد و با تقسیم درآمدها میان فقرا عدالت اسلامی را ایجاد می کرد و در انتها دو رکعت نماز می خواند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود، گفت: اسراییل در منطقه در حال دست و پا زدن است.

مسئول قرارگاه عمار در پایان تاکید کرد: سال هاست رژیم منحوس اسراییل به مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین و غره ظلم می کند که باید از صفحه روزگار محو شود.