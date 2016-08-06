اوضاع نامناسب منابع آب کشور/ واکنش به وجود مافیای سدسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با تشریح وضعیت نامناسب آبی کشور، خواستار تأکید بیشتر بر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی منابع آب کشور شد و بر لزوم توجه بیشتر به ابعاد حاکمیتی و مدیریتی منابع آب کشور با رویکردی ملی و حوزه ای تاکید کرد.

محمودی افزود: مدیران شرکت های آب منطقه ای باید با نگاهی ملی، خود را هماهنگ با سیاست های وزارت نیرو بدانند چرا که آنان مدیران وزارت نیرو هستند نه مدیران استانی؛ لذا باید منافع ملی را بر منافع استانی ترجیح دهند.

قائم مقام وزیر نیرو توجه به افکار عمومی و مشارکت مردمی را لازمه موفقیت سیاست های وزارت نیرو دانست و با اشاره به تجربه اقدامات علاج بخشی دریاچه ارومیه به عنوان کاری مقبول از نگاه افکار عمومی افزود: این مدل را می توان به دیگر حوضه های مستعد تنش مانند حوضه رودخانه زاینده نیز تسری داد.

وی گفت: بحث هایی که تحت عنوان مافیای سدسازی مطرح می شود غیرمنصفانه است و در این زمینه روابط عمومی ها باید علمی، سریع و منطقی به شبهات و انتقادات پاسخ بگویند و در این راه، باید از ظرفیت رسانه های مجازی در کنار رسانه های رسمی و سنتی استفاده کرد.

قائم مقام وزیر نیرو دو مولفه مهم در طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی را مقابله با اضافه برداشت و برداشت های غیرقانونی دانست که باید با قاطعیت با آن مقابله شود.