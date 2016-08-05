مصطفی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۹ عصر روز جمعه وقوع حریق در کوه‌های راستوند شهرستان شازند اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتش نشانی، برای اطفای حریق به سمت منطقه شتافتند.

وی افزود: دامنه حریق در منطقه کوهستانی و ارتفاعات به حدی است که پس از گذشت پنج ساعت هنوز موفق به مهار آتش و اطفای حریق نشده ایم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند بیان داشت: در حال حاضر نیروهای آتش نشان اعزام شده از شازند، آستانه و پالایشگاه شازند، کوهنوردان منطقه و جمعی از مردم منطقه همچنان مشغول اطفای این آتش سوزی هستند و هنوز برآوردی در مورد وسعت منطقه خسارت دیده در این آتش سوزی انجام نشده است.

محمدی در مورد علت وقوع آتش سوزی در این منطقه گفت: علت دقیق وقوع این حریق مشخص نیست اما به نظر می رسد بر اثر عامل انسانی و سهل انگاری رخ داده باشد.

به گفته افرادی که در محل آتش سوزی حضور دارند این حریق به مناطق اطراف در حال گسترش است و نیروهای مردمی بسیاری برای کمک به اطفای حریق به منطقه آمده اند.

گفتنی است کوه های راسوند علاوه بر پوشش گیاهی مرتعی، یک زیستگاه طبیعی برای حیواناتی از جمله کبک، مار و سایر خزندگان است.