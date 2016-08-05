مواضع غرب درباره اعدام تعدادی تروریست در کشورمان محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی مورد حمایت کشورهای خارجی در منطقه همواره سیاست قاطعی را اتخاذ نموده است. وی اضافه کرد: در شرایطی که ایران قربانی تروریسم است، برای تامین امنیت مردم خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

وی از موضعگیری مقامات غربی در خصوص مجازات این تروریستها بدون توجه به جرائم آنها ابراز تاسف کرد و افزود: براساس اطلاعات واصله از منابع قضائی کشور تلاش برای راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری، انجام عملیات های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی گناه و بعضی از علما از جمله علمای اهل سنت، تهیه سلاح های متعدد جنگی و ساخت بمب آماده انفجار و بمب گذاری در نقاط مختلف برخی شهرها بخشی جرائم این افراد بوده است.

بهرام قاسمی در پایان گفت: براین اساس جمهوری اسلامی ایران ضمن مقابله با این گونه اعمال، تاکید دارد کشورهای غربی به جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تلاش های جهانی را در جهت ریشه کنی تروریسم تکفیری و داعش متمرکز سازد.