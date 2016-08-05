خط دفاع استقلال بهترین دفاع لیگ خواهد شد/ شرمنده هواداران شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل نفت آبادان با ابراز رضایت از عملکرد هم تیمی هایش در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان گفت: بازی قابل قبولی ارائه دادیم و موقعیت های بسیاری داشتیم که با درخشش هوری و بدشانسی ما به گل تبدیل نشد.

هافبک آبی پوشان در ادامه تصریح کرد: می توانستیم به چند گل دست پیدا کنیم و پیروز این میدان باشیم که حسن هوری درخشش قابل توجهی مقابل ما داشت و اجازه نداد چند موقعیت صددرصد ما به گل تبدیل شود.

حیدری در پاسخ به این پرش که چرا در سه دیدار گذشته خط دفاع استقلال در دقایق پایانی گل های بدی می خورد، گفت: کاملا با حرف شما موافقم، دلیلش این است که هنوز به هماهنگی کامل نرسیده ایم ولی به شما قول می دهم در پایان فصل مدافعان استقلال بهترین خط دفاعی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که ما هنوز به آمادگی کامل نرسیده ایم، فشار بدنسازی است که هنوز بدن های بازیکنان ما را به طور کامل رها نکرده و ما را کمی دچار مشکل کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که از تعویض خود ناراضی بوده اید یا خیر گفت: به هیچ وجه ناراضی نیستم زیرا سرمربی تیم تصمیم می گیرد که چه بازیکنی وارد زمین شود و چه کسی خارج شود و ما همه تابع دستور کادر فنی هستیم.

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا منصوریان برای ترکیب ۱۰ نفره اش از شما و رحمتی مشورت می گیرد، گفت: منصویان مربی بزرگی است و از کادر فنی باتجربه ای سود می برد و نیازی به مشورت ندارد و مطمئن باشید با شناخت خوبی که رفته رفته از کل بازیکنان پیدا کرده تیم خوبی را در آینده شاهد خواهید بود.

حیدری در ادامه تاکید کرد: به طور مثال باید به شما بگویم زمانی که سرمربی ما امیر قلعه نویی بود و تیم هفدهم جدول بود همین مشکل را داشتیم اما بعد از چند هفته تیم به شرایط آرمانی رسید و توانستیم در طول فصل عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم.

حیدری در پایان و در پاسخ به این پرسش که چه صحبتی با هواداران دارید، گفت: تنها می توانم بگویم شرمنده آنها شدیم زیرا امروز حمایت همه جنبه ای از ما کردند و ما نتوانستیم محبت آنها را جبران کنیم اما به تمام آنها قول می دهم که در آینده از شرمندگی آنها بیرون خواهیم آمد.