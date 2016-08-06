مسابقات تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله نوری عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک دوره مسابقات تیراندازی با حضور ۳۰ تیرانداز به مناسبت ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در محل سالن تیراندازی ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقات در دو رشته تفنگ بادی ۱۰ متر و تپانچه بادی ۱۰ متر، افزود: در رشته تپانچه محمد تاج دینی در بخش آقایان و سارا علیزاده در بخش بانوان به عنوان‌های نخست دست یافتند.

رئیس هیئت تیرانداز استان بوشهر بیان کرد: در رشته تفنگ بادی این دور از مسابقات و در بخش آقایان و بانوان بهزاد آلتوان و عاطفه کریمی به مقام نخست رسیدند.

نوری عنوان کرد: در رشته تپانچه ۱۰ متر محمد تاج دینی با امتیاز ۵۳۳، شهاب خسروی با۵۲۶ امتیاز و سید احمد بلادی با ۵۲۴ امتیاز به مقام‌های نخست تا سوم رسیدند.

رئیس هیئت تیراندازی استان بوشهر گفت: در بخش بانوان نیز سارا علیزاده با ۳۷۱ امتیاز، نوشین پی خسته با۳۵۳ امتیاز و میترا شادمان با ۳۳۸ امتیاز حائز رتبه‌های نخست تا سوم شدند.

وی ادامه داد: در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر آقایان بهزاد آلتوان با ۵۷۲ امتیاز، مهدی پاک‌نیت با ۵۴۷ امتیاز حمیدرضا ظروفیان با ۵۴۵ امتیاز به مقام‌های نخست تا سوم دست پیدا کردند.

نوری اضافه کرد: در بخش بانوان نیز عاطفه کریمی با ۳۷۱ امتیاز، سیده صدیقه حسینی با ۳۶۶ امتیاز و جمیله میرزایی با ۳۶۵ امتیاز به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.