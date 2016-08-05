نجمه خدمتی بانوی المپیکی تیراندازی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا استرس اینکه آغازگر رقابتهای المپیک هستید را ندارید گفت: قطعا من هم مثل سایر ورزشکاران استرس و فشار روانی دارم. اگر این فشار روانی نبود می توانستم نتیجه خلی خوبی بگیرم. حالا هم تمام تلاشم را می کنم تا بهترین نتیجه را بگیرم.

وی افزود: من تا به حال تجربه المپیک را نداشته ام. از تجربه هم تیمی هایم استفاده می کنم .المپیک جایی برای حضور برترین های جهان است. فکر می کنم همه چیز به تجربه بستگی دارد.هر کس به المپیک آمده برای مدال طلا می جنگد و همه چیز به روز مسابقه و شرایط آن روز وابسته است.

خدمتی در خصوص دو رشته خفیف و بادی برای حضور در المپیک عنوان کرد: در هر دو ماده سطحم خوب است ولی تجربه ام در رشته بادی بیشتر است چون مسابقات بیشتری در این رشته شرکت کرده ام و تجربه ام بالاتر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه کسانی که حتی یک قدم برای ما برداشتند تشکر می کنم و از همه مردم می خواهم برای من و سایر ورزشکاران کاروان ایران دعا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.