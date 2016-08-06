برداشت مکانیزه ونیمه مکانیزه برنج در۸۰ درصد شالیزارهای صومعه سرا

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان صومعه سرا آماده برداشت محصول برنج است.

وی با اشاره به برداشت پنج درصدی از محصول برنج کل مزارع شالیکاری صومعه سرا، گفت: براساس پیش بینی ها ۸۰ درصد از برداشت ها در شهرستان به صورت مکانیزه و نیمه مکانیزه انجام می شود.

رئیس جهادکشاورزی صومعه سرا افزود: در طول یک سال گذشته حدود سه میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته این مسئول در مجموع شهرستان صومعه سرا دارای ۳۶۰ دستگاه انواع دورگر و کمباین است.

وی با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا دارای ۲۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۳۵ هزار تن شلتوک از مزارع برنج شهرستان برداشت شد که از این میزان ۷۵ هزار تن برنج سفید استحصال شده است.

پادیاب در ادامه با اشاره به اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در صومعه سرا، خاطرنشان کرد : حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی شالیزاری صومعه سرا مستعد اجرای این طرح هستند.

وی با بیان اینکه در طول سال گذشته طرح تجهیز و نوسازی اراضی در یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی در ۲۲ روستا انجام شده است، گفت: تاکنون نیز ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش قرار گرفته است.